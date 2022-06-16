Курс долара восени підскочить до 40 гривень: експерт дав сумний прогноз

Курс долара восени підскочить до 40 гривень : експерт / Колаж фото УНІАН, pixabay

У період до початку грудня нинішнього року курс долара до гривні, цілком ймовірно, зрости ще на 15%. Тобто вже восени за одну одиницю американської валюти потрібно буде заплатити близько 40 гривень. Такий песимістичний прогноз зробив відомий фінансовий аналітик Олексій Кущ, повідомляє портал сайту "Сьогодні".

"Це [зростання курсу гривні - Главред] одночасно і неможливо, і небажано. Відновлювати економіку - підвищений попит на імпорт. В першу чергу - технологічний та інвестиційний. Плюс - нам потрібно буде підтримувати своїх експортерів. Ось для цього і стане в нагоді локальна і плавна девальвація гривні", – говорить Кущ.

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Курс долара - стрибки:

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прямо заявив про те, що різке підвищення Національним банком облікової ставки з 10% до 25% орієнтує на те, що реальний курс може скоро стати 45 гривень за долар.

"Новий курс валюти буде прощупуватися, можливо, в найближчі п'ять-шість місяців, це точно буде траєкторія зростання. Моя думка, що це буде ближче до $40 грн/$1", - сказав експерт.

Пізніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян говорив-що фінансистам і простим українцям в цей момнт потрібно орієнтуватися не на внутрішню ситуацію в Україні, а на зовнішню.

Тобто, каже фахівець, найкраще купувати американські долари. Справа в тому, що США регулярно грають на підвищення ставок, а ось Фінанси Європи, навпаки, переживають важку кризу.

Болтян каже, що євро краще використовувати для заощаджень і в умовах міграції, а долари знадобляться для накопичень і боротьби з тиском інфляції.

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