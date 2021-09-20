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Платити за газ в 1,5-2 рази більше: експерти попередили українців про небезпеку

20 сентября 2021, 12:21

Є небезпека, що українці можуть при отриманні платіжки за газ виявити, що в квитанції вказано або полуторний, або подвійний тариф, кажуть експерти.

Газ
Експерти попередили українців про небезпеку / УНІАН

Є досить висока ймовірність того, що українські споживачі можуть при отриманні платіжки за газ виявити, що в квитанції вказано або Полуторний, або подвійний тариф. Про це повідомляє портал Факт з посиланням на думку експертів.

Такий стан речей складеться в тому випадку, якщо законтрактований постачальник газу не може виконати зобов'язання, і споживача переведуть до "постачальника останньої надії".

Різниця в тарифах у традиційного газопостачальника і постачальника "останньої надії" може відрізнятися в 1,5−2 рази. Наприклад, "Нафтогаз", який став постачальником останньої надії для 600 тисяч домогосподарств, встановив на вересень тариф 12 гривень за кубометр, а в жовтні ще раз його перегляне. Тим часом у деяких компаній місячні тарифи на газ становлять близько 7-8 гривень за кубометр. Навіть у "Нафтогазу" в річному і сезонному тарифі закладена ціна 7,96 гривень/кубометр.

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Постачальник "останньої надії" забезпечує газом споживачів, якщо попередній оператор припинив діяльність, оголосив себе банкрутом або з інших причин не може виконувати зобов'язання. Компанія, що прийшла на заміну, гарантує поставки протягом 60 днів, а за цей час споживач повинен знайти нового постачальника. Якщо такої не знайдеться, газопостачання буде припинено.

Читайте такжеПоки Росія шантажує Європу, платити ціну за газ доведеться Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні очікується підвищення ціни на газ. У зв'язку з цим кажуть експерти, опалення має подорожчати в середньому на 15-20%.

Екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко допустив, що Україна з імовірністю 99 відсотків зіткнеться з проблемами в питанні генерації електроенергії через відсутні три мільйони тонн вугілля.

"І нам доведеться просити електроенергію знаєте у кого. Ми, на превеликий жаль, підставилися. І в цій ситуації я не виключаю, що, залежно від температури взимку, в грудні-січні може бути ситуація, коли фізично не вистачатиме обсягів газу", - упевнений він.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що Україна опинилася в невигідному становищі після зльоту цін на газ.

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