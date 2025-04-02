В Україні можуть зрости ціни на газ: у чому причина

Україна має рекордно низькі запаси власного природного газу.

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З яких причин ціна на газ для населення може зрости / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Коли в Україні може зростити ціна на газ

Скільки коштує куб газу в Україні

Ціни на газ в Україні можуть зрости через рекордно низькі запаси у підземних сховищах газу. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі КИЇВ24.

Він припустив, що через імпорт газу може і зростати ціна, а Нафтогаз вводитиме підвищення тарифів.

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При цьому він запевнив, що вартість газу для населення залишиться незмінними аж до жовтня.

"До жовтня підвищення цін на газ — не буде...Мораторій саме на ціну на газ для населення, він існує. Якби не було в законі мораторію, я б зараз сказав, що абсолютно можливий варіант про підвищення ціни на газ", — розповів Кучеренко.

Нагадаємо, наразі вартість газу залишається незмінною — 7,96 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Тарифи в Україні - новини за темою

Нещодавно голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть збільшитися вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Як писав Главред, також обговорювалося питання щодо можливого зростання цін на електроенергію. На жаль, ситуація для населення залишається складною і не дає підстав для оптимістичних прогнозів.

Нагадаємо, в Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Найбільше здорожчала електроенергія - вартість збільшилася на 63,6%. Також зросли ціни на вивезення побутових відходів, за водопостачання, за каналізацію, за утримання та ремонт житла та за послугу з управління багатоквартирними будинками.

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Хто такий Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

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