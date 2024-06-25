Перерахунок пенсій у червні: хто отримуватиме доплату в 570 грн

З червня перерахували пенсії для частини працюючих українців на заслуженому відпочинку. Надбавку в 570 грн отримають ті, хто раніше отримував близько 10 тисяч грн пенсії.

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Хто має право на літню доплату до пенсії? / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У червні нинішнього року перерахували пенсії для частини українців, які їх уже оформили, але продовжують працювати. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозреватель".

Як кажуть чиновники, надбавку в 570 грн отримають ті, хто до підвищення отримував близько 10 тисяч грн пенсії.

Але червневий перерахунок пенсій торкнеться тільки частини працюючих. Згідно з останніми даними, з 10,4 млн пенсіонерів продовжують працювати 2,7 млн осіб. І ось вони мають право на перерахунок виплати за формулою кожні два роки.

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Річ у тім, що у формулі розрахунку пенсії є стаж. Якщо людині призначили пенсію, але вона продовжила працювати - через два роки їй слід оновити дані про стаж і провести перерахунок. Ще одна обов'язкова умова - людина має набути додаткові невраховані 24 місяці стажу (станом на 1 квітня 2024 року). Тоді вже з червня буде проведено перерахунок виплати.

Приміром, якщо в людини було 35 років стажу і розрахунковий розмір пенсії становив 7 тисяч грн, то після підвищення ваша пенсія становитиме 7,4 тисячі грн. Крім того, вона має отримати додатково 800 грн за квітень і травень. Якщо пенсія людини з 35 роками стажу становить 10 тисяч грн, то після підвищення вона отримає вже 10 571 грн (ще 1142 грн вона отримає за травень і квітень).

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України.

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