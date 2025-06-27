Деяким пенсіонерам України начислять 1000 грн до пенсії: хто і як може оформити

Доплата призначається з місяця подання заяви і виплачується разом з основною пенсією доти, доки зберігаються підстави для її отримання.

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Що змінюється для старших за 80 / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Що треба знати про доплату до пенсії для самотніх пенсіонерів 80+

Яким критеріям необхідно відповідати, щоб отримати доплати

Літні громадяни України, яким виповнилося 80 років, мають змогу щомісяця отримувати додаткову фінансову підтримку, якщо вони проживають самостійно та потребують постійного догляду. У 2025 році ця надбавка до пенсії становить 944,40 гривень, що дорівнює 40% від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Таку соціальну гарантію передбачає Закон України №646-IX, спрямований на підтримку найбільш вразливих категорій літніх людей.

Хто може претендувати на доплату:

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громадяни, яким виповнилося 80 років;

отримувачі пенсії за віком;

особи, які не мають зареєстрованих співмешканців;

пенсіонери з висновком лікарської комісії про необхідність постійного догляду.

Як оформити допомогу:

Звернутись до медичної установи для отримання висновку ЛКК про потребу в догляді. Підготувати необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок, а також довідку з Пенсійного фонду про відсутність інших доплат. Подати заяву особисто в територіальне управління ПФУ або онлайн через електронний кабінет на порталі фонду.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Надбавку нараховують з місяця подання заяви, і вона виплачується разом із основною пенсією доти, поки зберігаються підстави для її отримання. У випадку зміни життєвих обставин, наприклад, переїзду до родичів або початку отримання іншого виду соціальної допомоги, виплати можуть бути припинені. Про такі зміни необхідно повідомити Пенсійний фонд.

Ця адресна допомога має на меті покращити якість життя найстарших українців, які залишилися без сторонньої підтримки. В умовах, коли соціальні служби не завжди можуть повною мірою забезпечити догляд, грошова доплата дозволяє частково покрити витрати на повсякденні потреби.

У 2025 році також обговорюються можливості розширення кола осіб, які могли б претендувати на аналогічну підтримку, однак наразі правила залишаються незмінними.

Новини України - що відомо про пенсійні виплати

Главред раніше порівнював, як відрізняються пенсії в Україні та країнах Європи. Найбільш малі пенсії фіксували серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, однак вони все одно вищі за українські.

Водночас деяким пенсіонерам в Україні можуть зменшити пенсію до 20%. Стягнення може бути як добровільним (через особисте звернення до ПФУ), так і примусовим (за рішенням суду).

В той же час на пенсію понад 5 тисяч гривень в Україні може розраховувати пенсіонер зі середньою зарплатою та повним трудовим стажем.

Більше економічних новин:

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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