Нові доплати для пенсіонерів: хто зможе отримати додаткових 300 гривень в липні

Для оформлення додаткових виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідними документами.

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Кому в липні прийде надбавка до пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У липні деякі пенсіонери отримають додаткові 300 гривень до пенсії

Щоб оформити виплату, потрібно мати відповідні документи

Починаючи з липня, частина пенсіонерів зможе отримувати надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Додаткова виплата передбачена для тих, хто має статус Почесного донора України. Про це йдеться на сторінці головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Щоб стати Почесним донором, необхідно протягом усього періоду донорства здати:

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не менше 40 доз крові;

або 60 доз плазми, зібраної за допомогою аферезу;

або 40 доз клітин крові (еритроцитів, тромбоцитів чи лейкоцитів), також отриманих методом аферезу.

У Пенсійному фонді додають, що право на надбавку мають також громадяни України, нагороджені знаком "Почесний донор СРСР".

Як оформити доплату за донорство

Для отримання додаткових виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати наступні документи:

заяву на надбавку;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код;

документ про нагородження знаком Почесного донора України або СРСР.

Також документ про статус можна також додати через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як писав Главред, в Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат. Пенсійний фонд пояснює, що така ситуація виникає, коли особі нараховано більше, ніж їй належить за законом.

Нагадаємо, в Україні планують суттєво підвищити мінімальні та максимальні пенсії і заробітні плати. Передбачається, що вже цього року мінімальна пенсія зросте до 2564 гривень, в той час як сьогодні становить 2351 гривню. А ось максимальну пенсію підвищать на дві тисячі гривень у порівнянні з минулорічною і вона буде становити 25640 гривень.

У Верховній Раді також виступили з заявою, що мінімальну пенсію в Україні хочуть підняти до 4000 грн. Державі для реалізації такого підвищення необхідно щомісячно виділяти близько 2,2 мільярда гривень.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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