"Не місяць і не рік": військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Якщо Україні не вдасться знайти рішення і переламати хід війни, то бойові дії можуть заморозитися, а поки триватимуть переговори, РФ готуватиме новий наступ.

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Військовий дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні/ колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Україна повинна знайти рішення, як переламати хід війни. Якщо не вдасться знайти рішення, як це зробити, то війна буде тягнути ще довго – не місяць і не рік, а ще дуже багато часу.

Таку думку висловив колишній боєць "Азову", боєць 3 ОШБр та інструктор "Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця" з позивним "Мактавіш" в інтерв’ю TSN.UA. Він зазначив, що більшість українців у глибині душі це розуміє, але не хоче цього.

"Тому що в нас реально такий менталітет, що ми хочемо все і одразу. Якщо я зараз щось роблю, я хочу бачити результат прямо завтра. Воно так не буде, на жаль. Тому що війна – це війна двох сторін. Як би ми ефективно не наступали, не знищували ворога, ворог так само вчиться і робить якісь контрдії. Більшість людей розуміє, що це гра надовго, що ми маємо згуртуватися і дуже ретельно працювати в цьому напрямку", – зазначає військовий. відео дня

Він зазначив, що війна дуже динамічна: українські військові можуть одного дня перебувати на одних позиціях, а за тиждень кілька успішних операцій можуть змінити хід війни. Але небезпека у тому, що російські окупанти своїми діями також можуть змінити хід війни на свою користь. Тому потрібно шукати шляхи для ефективного знищення ворогів.

За словами "Мактавіша", уже не виходить воювати за радянськими книжками. Уже не виходить вести бойові дії великим скупченням людей і техніки, адже є FPV. Військовий зазначає, що зараз ми застопорилися і шукаємо спосіб, як змінити хід цієї війни. Але російські окупанти також шукають відповідь на це питання зі свого боку.

"Мактавіш" зазначив, що зараз українські військові стоять в обороні та монотонно "стирають" російський наступальний ресурс. Але коли прийде час, коли російські окупанти будуть перегруповуватися, нам потрібно буде щось зробити, провести якісь операції для того, щоб переламати хід війни.

"Якщо цього не буде зроблено, війна буде тягнутися ще довго і довго. Люди мають розуміти, що це не місяць, не рік, це ще дуже багато часу. Якщо ми не знайдемо рішення, і Росія теж не зможе, ми зупинимось на цих позиціях, це затягнеться на питання перемовин, заморожування конфлікту. Для нас це буде мінус, для Росії – плюс", – каже "Мактавіш".

Він зазначив, що Україна не отримуватиме допомогу від Заходу і доведеться "працювати" своїми ресурсами. А країна-агресорка Росія може скористатися цим часом, щоб підготуватися, і через декілька років може прийти до нас знову, з новим потенціалом і новими загарбницькими бажаннями.

Війна в Україні

Нагадаємо, РФ у ніч на понеділок, 25 грудня, атакувала Україну "Шахедами" і ракетами. Окупанти запустили 31 безпілотник та дві ракети, українській ППО вдалося збити 28 ворожих дронів-камікадзе та обидві ракети.

Також раніше повідомлялося, що українська ППО знищила 2 російські літаки Су-34 і Су-30 за добу. Бомбардувальник Су-34 був знищений на Донеччині, а винищувач Су-30 – над Чорним морем.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що знищення російських літаків змінить ситуацію на фронті. У ВСУ може з'явитися можливість вільних дій у ближніх тилових районах правого берега Херсонщини і, звичайно, на Лівобережжі теж.

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