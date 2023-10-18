Постраждалі від війни українці отримають по 6,6 тис. грн: хто може претендувати

Розмір допомоги становить 2220 грн на людину на місяць і виплачується впродовж трьох місяців.

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Переселенці та постраждалі від війни українці отримають нові соцвиплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Внутрішньо переміщені особи та українці, які постраждали від війни, зможуть отримати матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист".

Розмір допомоги становить 2220 грн на людину на місяць і виплачується впродовж трьох місяців, повідомляє пресслужба міськради Сум.

Допомога надається людям, які ще не отримували міжнародну грошову допомогу, мають дохід менше 5400 грн на члена родини.

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Щоб отримати грошову допомогу, потрібно належати до однієї з наступних категорій населення:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022;

особи, які не переміщалися після 24 лютого 2022 року, але постраждали від військових дій (наприклад, повністю або частково зруйноване житло / майно, заподіяння істотної шкоди здоров'ю, смерть близьких);

люди, які через військові дії були змушені залишити свої будинки, але повернулися на постійне місце проживання (зокрема, з-за кордону).

Також необхідна наявність одного з наступних критеріїв уразливості (для трьох перерахованих вище категорій):

сім'я, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або декількома дітьми молодше 18 років або з людьми похилого віку (55 років і старше);

сім'я, яку очолює один самотній / кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми молодше 18 років;

сім'ї з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме мають: інвалідність, хронічні захворювання;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, які розлучені з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Так, українцям упродовж трьох місяців надаватимуть по 2220 грн на людину. Тобто загалом українська родина зможе отримати 6 660 грн.

Довідка. Благодійний фонд "Право на захист" є партнером у сфері реєстрації на отримання грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців.

Як повідомляв Главред, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила, що в Україні в результаті перевірок внутрішньо переміщених осіб понад 140 тисяч переселенців були позбавлені соцвиплат через невідповідність критеріям.

Раніше ми писали про те, кого з переселенців чекає збільшення виплат. Саме завдяки оптимізації витрат на соціальні виплати, уряд планує збільшити грошову допомогу для деяких переселенців.

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