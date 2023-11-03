Близько 6 тисяч грн: як українцям отримати гроші від ООН

В Україні деяка кількість українців може отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара у справах біженців) ООН. Як кажуть чиновники, виплати здійснюються тим українцям, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій. Форма для реєстрації доступна в певному Telegram-каналі.
Наприклад, сім'ї, які подадуть заявку з 1 жовтня по 31 грудня, отримають по 3,6 тисячі грн на людину.
Фіндопомога виплачується протягом три місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2,22 тисячі грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена.
Хто з українців отримає гроші від ООН?
- Громадяни, які покинули свої домівки після повномасштабного вторгнення ООН;
- поїхали, але повернулися на постійне місце проживання.
Крім того, заявники повинні відповідати хоча б одній з наступних категорій вразливості:
- батьки-одинаки з дітьми (до 18 років) або літніми членами сім'ї (від 55 років);
- українці віком від 55 років, які виховують дітей до 18 років;
- сім'ї, які доглядають за людьми з особливими потребами;
- сім'ї, які виховують прийомних дітей.
Наразі триває прийом заявок у Київській області. Реєстрація проводиться з 1 по 3 листопада (з 9 до 16 години) за адресою – Київ, вулиця імені Гаврилишина, будинок №11-а.
Які документи потрібно зібрати для оформлення виплат?
- Індивідуальний податковий номер (ІПН);
- паспорт або ID-карта;
- довідка ВПО (внутрішньо переміщена особа);
- IBAN банківської карти;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ про опіку над дитиною;
- посвідчення або медична довідка (при наявності інвалідності або хронічного захворювання).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.
Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.
Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.
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