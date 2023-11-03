Близько 6 тисяч грн: як українцям отримати гроші від ООН

В Україні частина громадян може отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців).

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Сім'ї, які подадуть заявку з 1 жовтня по 31 грудня, отримають по 3,6 тисячі грн на людину / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні деяка кількість українців може отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара у справах біженців) ООН. Як кажуть чиновники, виплати здійснюються тим українцям, які ще не отримували допомогу від міжнародних організацій. Форма для реєстрації доступна в певному Telegram-каналі.

Наприклад, сім'ї, які подадуть заявку з 1 жовтня по 31 грудня, отримають по 3,6 тисячі грн на людину.

Фіндопомога виплачується протягом три місяців. Також можна отримати виплату в розмірі 2,22 тисячі грн для підготовки на зимовий період. При цьому сукупний дохід сім'ї не повинен перевищувати 5400 грн на кожного члена.

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Хто з українців отримає гроші від ООН?

Громадяни, які покинули свої домівки після повномасштабного вторгнення ООН;

поїхали, але повернулися на постійне місце проживання.

Крім того, заявники повинні відповідати хоча б одній з наступних категорій вразливості:

батьки-одинаки з дітьми (до 18 років) або літніми членами сім'ї (від 55 років);

українці віком від 55 років, які виховують дітей до 18 років;

сім'ї, які доглядають за людьми з особливими потребами;

сім'ї, які виховують прийомних дітей.

Наразі триває прийом заявок у Київській області. Реєстрація проводиться з 1 по 3 листопада (з 9 до 16 години) за адресою – Київ, вулиця імені Гаврилишина, будинок №11-а.

Які документи потрібно зібрати для оформлення виплат?

Індивідуальний податковий номер (ІПН);

паспорт або ID-карта;

довідка ВПО (внутрішньо переміщена особа);

IBAN банківської карти;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або медична довідка (при наявності інвалідності або хронічного захворювання).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2023 року відбувся перерахунок пенсій - і деякі категорії українців змогли отримати до 1000 гривень. Йдеться про заплановану індексацію на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам і науковцям.

Як повідомляв Главред, після закінчення повномасштабної війни проти Росії знову виникне питання перегляду пенсійного віку.

Є два варіанти розвитку ситуації. Перший - пенсійний вік не підвищуватимуть до 2028 року. Другий - пенсійний вік підвищать раніше, після закінчення війни. Це залежить від дуже багатьох факторів ‒ і від ситуації на ринку праці, і від демографічної ситуації, і від вимог, які висуваються з боку міжнародних кредиторів України.

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