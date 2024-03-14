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Нові податки для українців: що влада придумала на вимогу МВФ

Дмитро Відоменко
14 березня 2024, 16:42
Українцям готують нові податки: на вимогу МВФ Міністерство фінансів розробило зміни, які мають принести до бюджету близько 44 млрд грн.
Податки
Що влада придумала на вимогу МВФ для закриття "дірки" в бюджеті / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

На вимогу МВФ Міністерство фінансів України розробило зміни, які мають додатково принести до держбюджету близько 44 млрд грн. Водночас, імовірно, розмір реального дефіциту буде значно більшим, повідомляє портал "Обозрєватєль".

За різними оцінками, на потреби оборони України необхідно знайти близько 400 млрд грн (і без підвищення податків обійтися буде важко). Таку цифру озвучувала голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа за результатами переговорів із МВФ.

"З місією МВФ обмінялися думками з приводу позитивних і негативних ефектів різних джерел залучення додаткового внутрішнього ресурсу. Я звернула увагу на те, що додатковий ресурс можна залучити і від скорочення непріоритетних капітальних видатків. І хоча це буде несуттєва сума в масштабах нашої потреби, але це полегшить тиск на платників податків", - говорила вона.

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Міністерство фінансів ще наприкінці минулого місяця розробило і подало в Раду проєкт змін (поки що тільки у вигляді чернетки), який забезпечить наповнення бюджету в 44 млрд грн.

"Це зробили на виконання меморандуму з МВФ", - розповідають чиновники в уряді.

В опублікованому кілька місяців тому меморандумі МВФ ідеться про те, що Кабмін мав розробити низку "короткострокових заходів мобілізації доходів (податкових і неподаткових), які б забезпечили додаткові надходження щонайменше в розмірі 0,5% ВВП".

Що таке МВФ?

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціалізована установа та найбільша фінансова організація світу. МВФ може надавати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває нестачу іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

Розроблені заходи передбачають введення військового збору в розмірі 0,1% від прибутку підприємств і доходів ФОП. Також у Мінфіні запропонували введення податку "на розкіш": дорогоцінні метали (1,5%) і ювелірні вироби (30%), а продаж майна додатково оподатковуватиметься зі ставкою 10%.

"Усе це Кабмін нам запропонує як законопроєкт. Уже в березні очікуємо цей законопроєкт", - сказав Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проте в уряді називають зазначені заходи "точковими рішеннями" (усі ці рішення розроблені таким чином - для того, щоб абсолютна більшість українців їх не відчули).

Податок 18% на перекази з картки на картку

27 грудня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Таким чином українська влада виконала одне із зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

Директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив про те, що "Національна стратегія доходів" передбачає запровадження податків з переказів українських громадян з банківської картки на картку за ставкою 18%. Ця інформація надзвичайно обурила українців.

У самій Національній стратегії прямо говориться, що всі доходи фізичних осіб, отримані за межами підприємницької діяльності, крім прямо передбачених Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом.

Щоправда, трохи пізніше нардеп Данило Гетманцев таку ініціативу категорично спростував.

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ВВП Данило Гетманцев Роксолана Підласа війна Росії та України
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