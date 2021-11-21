Нові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названо дату

Нафтогаз змінює тариф / Фото pixabay.com

З 1 грудня 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз перерахує газовий тариф для постачальника останньої надії.

Як повідомляється на сайті постачальника, на даний момент розмір тарифу становить 7,96 грн за куб (менше ринкового).

У компанії відзначили, що така ситуакція пов'язана з тим, що Кабмін ввів тимчасове обмеження вартості.

Разом з тим в Нафтогаз підкреслили, що в українців, які користуються послугами ПОН, є час знайти свого постачальника.

Що таке постачальник останньої надії

За тарифами ПОН платять українці, чий постачальник не зміг виконувати свої зобов'язання. Відповідно до закону, таких українців на 60 днів переводять на постачальника останньої надії.

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У Нафтогазі додали, що розмір тарифу вважають не вони. Для цього є спеціальна формула, яка описана в постанові Кабміну.

Новий тариф ПОН: у Кабміні назвали терміни

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, знижений тариф для клієнтів ПОН діятиме до кінця листопада 2021 року.

Зазначається, що за цей час цієї категорії споживачів потрібно буде знайти собі Постачальника. У такому випадку ціна для них залишиться незмінною протягом наступних кількох місяців.

Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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