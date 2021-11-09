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Українцям готують нове підвищення цін на газ: ЗМІ розкрили деталі та терміни

9 листопада 2021, 09:31

В умовах різкого подорожчання газу в Європі фіксована ціна НАК виявилася в 3-4 рази "нижче ринку".

газ
Ціни на газ в Україні можуть знову зрости / ua.depositphotos.com

Згідно умов оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом, Україна відмовиться від практики обмеження ціни на газ та послуг з теплопостачання та подачі гарячої води.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна з посиланням на деталі документа.

У матеріалі нагадується, що термін дії річного контракту (7,96 гривень/кубометр газу) НАК Нафтогаз закінчується в кінці квітня 2022 року.

У нинішніх умовах різкого подорожчання газу на споті в Європі фіксована ціна НАК виявилася в 3-4 рази "нижче ринку", пишуть журналісти.

Уточнюється, що нові трирічні контракти НАК з постачальниками підписані з умовою щорічної індексації річної ціни на газ.

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"Саме це і дає підстави очікувати, що ціна газу за контрактом на 2022-2023 роки може істотно змінитися", - йдеться в статті.

Ще одним фактором ймовірного підвищення цін називається те, що з травня 2022 року, згідно з меморандумом з МВФ, до 50% газу УГВ має щорічно продаватися на біржі "на прозорій і конкурентній основі з рівним доступом для всіх учасників ринку".

"Тоді як інший газ НАК продовжить викуповувати безпосередньо для забезпечення клієнтів як покупець останньої надії (ППН) і бюджетних організацій. З 2024 року, після закінчення терміну трирічного контракту, УГВ повинна буде продавати на біржі 100% свого газу, випливає з документа", - додали автори матеріалу.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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