Нова пошта відправлятиме посилки по-новому: головні зміни

Новий сервіс допоможе вирішити проблему з однаковими назвами міст і вулиць.
З метою прискорення процесу оформлення відправлень поштовий оператор компанія Нова пошта розробила власну систему цифрових адрес.
Новий сервіс знаходиться в стадії тестування. Його застосування допоможе вирішити проблему з однаковими назвами міст і вулиць.
При оформленні відправлення на цифрову адресу можна буде не використовувати назви населених пунктів, вулиць і номерів будинків.
Що таке цифрова адреса
Нововведення передбачає номер, який присвоюється кожному відділенню та поштомату "Нової Пошти". Він складається з коду населеного пункту і номера відділення або поштомату в ньому.
При цьому використання цифрової адреси - додаткова опція, а можливість вносити адресу одержувача залишається доступною, йдеться в повідомленні.
Як знайти цифрову адресу відділення або поштомату:
- на сайті в розділі Відділення вибрати потрібне відділення / Поштомат
- у мобільному додатку в розділі Відділення та поштомати вибрати потрібне відділення / Поштомат.
Що потрібно знати про цифрову адресу:
- не потрібно більше говорити оператору назву населеного пункту, номер відділення та його адресу-досить назвати цифрову адресу;
- більше не буде плутанини з однаковими назвами населених пунктів при оформленні відправлення;
- швидше оформляти у відділенні, мобільному додатку або бізнес-кабінеті.
Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.
Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.
читайте такожНова пошта змінила умови відправки посилок: що відомо про нові тарифи
Читайте ще:
- Ціни на доставку посилок злетять? Українцям розкрили несподіваний план Нової Пошти
- Українців позбавляють посилок у поштоматах Нової Пошти: несподівана причина
- "Контрольний постріл в голову": у Новій пошті рознесли заборону роботи з ФОПами