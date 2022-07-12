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Нова пошта відправлятиме посилки по-новому: головні зміни

12 липня 2022, 15:16

Новий сервіс допоможе вирішити проблему з однаковими назвами міст і вулиць.

Нова Пошта
Нова Пошта змінює умови відправлень / УНІАН

З метою прискорення процесу оформлення відправлень поштовий оператор компанія Нова пошта розробила власну систему цифрових адрес.

Новий сервіс знаходиться в стадії тестування. Його застосування допоможе вирішити проблему з однаковими назвами міст і вулиць.

При оформленні відправлення на цифрову адресу можна буде не використовувати назви населених пунктів, вулиць і номерів будинків.

Що таке цифрова адреса

Нововведення передбачає номер, який присвоюється кожному відділенню та поштомату "Нової Пошти". Він складається з коду населеного пункту і номера відділення або поштомату в ньому.

При цьому використання цифрової адреси - додаткова опція, а можливість вносити адресу одержувача залишається доступною, йдеться в повідомленні.

Як знайти цифрову адресу відділення або поштомату:

  • на сайті в розділі Відділення вибрати потрібне відділення / Поштомат
  • у мобільному додатку в розділі Відділення та поштомати вибрати потрібне відділення / Поштомат.

Що потрібно знати про цифрову адресу:

  • не потрібно більше говорити оператору назву населеного пункту, номер відділення та його адресу-досить назвати цифрову адресу;
  • більше не буде плутанини з однаковими назвами населених пунктів при оформленні відправлення;
  • швидше оформляти у відділенні, мобільному додатку або бізнес-кабінеті.
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Раніше Нова пошта прийняла рішення ввести акційний тариф, яким зможуть скористатися клієнти в Україні.

Нова пошта ввела акційний тариф на доставку посилок в поштомати.

читайте такожНова пошта змінила умови відправки посилок: що відомо про нові тарифи

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