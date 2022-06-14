Нова Пошта і Укрпошта відновлюють доставку з AliExpress: названо дату

Замовляти товари в онлайн-магазині AliExpress безпосередньо в Україну можна з 15 червня. Поки що доставка товарів працюватиме не у всіх регіонах країни.
З 15 червня українські оператори поштового зв'язку - Нова пошта і Укпочта-знову будуть доставляти посилки з AliExpress. Маркетплейс перестав приймати замовлення в Україну після початку повномасштабної війни Росії проти України через невизначеність в роботі служб доставки і недоступність деяких українських міст.
"Це найочікуваніше відновлення доставки, якого чекали українці. Ми провели десятки зустрічей з партнером, щоби запевнити його, що ми працюємо в звичному графіку і вже відновили свою довоєнну швидкість", — заявив гендиректор Нової Пошти Глобал Юрій Беневітський.
Як замовити на Аліекспресс в Україну на Нову пошту
Замовляти товари в онлайн-магазині AliExpress безпосередньо в Україну можна з 15 червня, повідомили в пресслужбі Нової Пошти.
При замовленні потрібно вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче працююче відділення/поштомат Нової Пошти.
Зазначається, що до початку війни клієнти Нової пошти щодня замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress.
Чи можна зараз замовити з AliExpress в Україну Укрпоштою
Укрпошта також відновлює доставку посилок з Китаю. Але доступна послуга буде не у всіх регіонах України.
Поки що замовити з AliExpress з доставкою в Україну можна у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.
Інші області будуть додавати поступово.
За інформацією компанії, до війни українці замовляли з AliExpress понад 30 млн посилок упродовж року.
Як повідомляв Главред, служба доставки Нова пошта з 23 травня запровадила нові тарифи на відправлення по Україні. Зокрема, зменшується плата за доставку в поштомат, а зони загальної тарифікації змінюються.
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