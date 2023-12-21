'Нормальні' виплати, але не для всіх: МОН готує масштабні зміни у системі стипендій

Міністерство освіти та науки України планує скасувати стипендії у розмірі 2000 гривень та ввести нову систему виплат.

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У Міносвіти хочуть скасувати стипендії по 2000 гривень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні планують змінити виплату стипендій для студентів. Міністерство освіти та науки України має намір скасувати стипендії у розмірі 2000 гривень та ввести систему виплат, які повністю покриватимуть витрати студентів на навчання та проживання. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтервʼю NV.ua.

На його думку, виплата 1700-2000 гривень студентам в університетах є популізмом, оскільки ці суми не відображають реальних потреб молоді. За словами посадовця, ці гроші для студентів є "приємним бонусом", а не визначальною сумою для їхнього існування.

"Ми змінимо цю систему. Тепер стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їх навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи і потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити", - сказав Вінницький. відео дня

МОН планує переглянути цю систему та зробити стипендії доступними для тих, кому держава повністю оплачує навчання та які згодні працювати на першому гарантованому місці роботи. Винницький зазначив, що ці гроші мають забезпечити реальні потреби студентів, а не бути "приємним бонусом".

Також заступник міністра зазначив, що існуюча система виплат за гуртожиток призводить до жахливого стану будівель, оскільки ці виплати пов'язані саме з розміром стипендій.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року Міністерство соціальної політики України запроваджує соціальні стипендії для студентів певних категорій. Це стосується студентів закладів вищої освіти, які були у полоні, ув'язнені чи постраждали через російську агресію.

Також Кабмін змінив процедуру виплати державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер особи, що проживали за кордоном, можуть подати заявку на отримання допомоги протягом 15 робочих днів після повернення до країни.

Як повідомляв Главред, українські громадяни, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатнього страхового-трудового стажу для отримання пенсії, можуть отримувати тимчасову допомогу, а саме соціальну пенсію.

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