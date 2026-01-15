Ціна на популярний овоч для салату різко пішла вгору: скільки коштує кілограм

Продавці підвищують ціни через високий попит та обмежену пропозицію на ринку.

Аналітики фіксують зростання цін на овочі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Ціни на тепличні огірки в Україні зросли на 10% за тиждень

Тепер овочі продають у діапазоні 115–145 грн/кг

Подорожчання відбулося як на місцеву, так і на імпортну продукцію

Цього тижня українські споживачі відчули подорожчання тепличних огірків: порівняно з минулою п’ятницею, ціни на овочі зросли на 10%, і наразі торгують в діапазоні 115–145 грн за кілограм.

Причини зростання цін на ринку

Аналітики проекту EastFruit відзначають, що основною причиною зростання цін є стабільно високий попит на огірки при обмеженій пропозиції на ринку. Вибірки овочів у місцевих комбінатах залишаються невеликими та нестабільними через сезонний фактор, що ускладнює постачання.

Щоб компенсувати брак продукції, постачальники активно імпортували огірки, переважно з Туреччини, проте наявної пропозиції все одно виявилося недостатньо для задоволення попиту, який продовжує зростати.

Вплив на ціни для споживачів

У таких умовах продавці отримали можливість підвищувати відпускні ціни як на продукцію місцевих комбінатів, так і на імпортні овочі. Це сприяє подорожчанню овочів на внутрішньому ринку та формує нові цінові орієнтири для споживачів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

У підсумку тепличні огірки в Україні вже продають в середньому на 15% дорожче, ніж у січні 2025 року, що відображає тривалу тенденцію зростання цін на овочі через сезонні та імпортні фактори.

Чому дорожчають тепличні овочі – пояснення експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначає, що у січні в Україні очікується зростання цін на тепличні овочі, насамперед на огірки та помідори.

За його словами, сезон українських теплиць уже завершився, тому сьогоднішня пропозиція на ринку формується переважно за рахунок імпорту. Закупівля овочів за кордоном, наприклад у Туреччині, є досить дорогою, що безпосередньо впливає на підвищення цін на внутрішньому ринку.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

