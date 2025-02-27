Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кому підвищать виплати вже у квітні

Ви дізнаєтеся:
- Яким пенсіонерам підвищать виплати у квітні
- На скільки збільшаться виплати
Пенсіонери, які ще продовжують працювати, можуть розраховувати на підвищення щомісячних виплат. У квітні відбудеться перерахунок пенсій. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в коментарі РБК-Україна.
Вона пояснила, перерахунок означає, що пенсія обраховується як добуток пенсійних прав.
"І ми перерахуємо пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також буде впливати на їхні розміри пенсії", - сказала Марчак.
За її словами, підвищення пенсії буде залежати від кількості відпрацьованих місяців та сплачених внесків.
"Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним", - розповіла Марчак.
Підвищення пенсій в Україні - останні новини
Як писав Главред, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, яка охопить понад 10 мільйонів пенсіонерів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виплати зростуть на 11,5%.
У Міністерстві соціальної політики України пояснили, що в середньому пенсіонери отримають додатково 556 гривень до своєї щомісячної виплати. Водночас середній рівень пенсії зросте з 5789 грн до 6345 грн.
Крім того, згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у березні пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років, буде нараховано щомісячну доплату. Розмір надбавки залежить від вікової категорії, наприклад, для 70 років – 300 гривень, для 75 років – 456 гривень, для 80 років – 570 гривень.
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Хто така Дарія Марчак?
Перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляється на сайті відомства.
Народилася 9 липня 1984 року.
У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістр історії.
З 2012 по 2013 рік - редактор сайту forbes.ua.
З січня 2015 по травень 2016 року – радник Міністра фінансів Н. Яресько з питань комунікацій; керівник комунікацій Міністерства фінансів.
У 2016 – 2017 році - директор з комунікацій та зв’язків з органами державної влади Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта".
2017-2019 року – радник Міністра КМУ О. Саєнка з реформи державного управління. Також, впродовж 2018 року – експерт проекту „Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR).
З березня 2018 по серпень 2019 року – консультант Світового Банку по адвокації земельної реформи в Україні.
З 2019 по 2022 рік - перший заступник директора Державного підприємства „Прозорро. Продажі"; а також керівник Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (на громадських засадах).
26 липня 2022 року призначена на посаду першого заступника Міністра соціальної політики України.
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