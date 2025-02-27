Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кому підвищать виплати вже у квітні

Підвищення виплат окремій категорії пенсіонерів не повʼязане з індексацією.

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Деякі пенсіонери у квітні можуть очікувати на підвищення щомісячних виплат / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким пенсіонерам підвищать виплати у квітні

На скільки збільшаться виплати

Пенсіонери, які ще продовжують працювати, можуть розраховувати на підвищення щомісячних виплат. У квітні відбудеться перерахунок пенсій. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в коментарі РБК-Україна.

Вона пояснила, перерахунок означає, що пенсія обраховується як добуток пенсійних прав.

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"І ми перерахуємо пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням додаткових пенсійних прав, які вони накопичили за останній рік роботи. Тому це також буде впливати на їхні розміри пенсії", - сказала Марчак.

За її словами, підвищення пенсії буде залежати від кількості відпрацьованих місяців та сплачених внесків.

"Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним", - розповіла Марчак.

Підвищення пенсій в Україні - останні новини

Як писав Главред, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, яка охопить понад 10 мільйонів пенсіонерів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виплати зростуть на 11,5%.

У Міністерстві соціальної політики України пояснили, що в середньому пенсіонери отримають додатково 556 гривень до своєї щомісячної виплати. Водночас середній рівень пенсії зросте з 5789 грн до 6345 грн.

Крім того, згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у березні пенсіонерам, які досягли 70, 75 або 80 років, буде нараховано щомісячну доплату. Розмір надбавки залежить від вікової категорії, наприклад, для 70 років – 300 гривень, для 75 років – 456 гривень, для 80 років – 570 гривень.

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Хто така Дарія Марчак? Перший заступник Міністра соціальної політики України, повідомляється на сайті відомства.

Народилася 9 липня 1984 року. У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію магістр історії. З 2012 по 2013 рік - редактор сайту forbes.ua. З січня 2015 по травень 2016 року – радник Міністра фінансів Н. Яресько з питань комунікацій; керівник комунікацій Міністерства фінансів. У 2016 – 2017 році - директор з комунікацій та зв’язків з органами державної влади Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта". 2017-2019 року – радник Міністра КМУ О. Саєнка з реформи державного управління. Також, впродовж 2018 року – експерт проекту „Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR). З березня 2018 по серпень 2019 року – консультант Світового Банку по адвокації земельної реформи в Україні. З 2019 по 2022 рік - перший заступник директора Державного підприємства „Прозорро. Продажі"; а також керівник Центру аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (на громадських засадах). 26 липня 2022 року призначена на посаду першого заступника Міністра соціальної політики України.

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