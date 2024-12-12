Ліміти на перекази 'з картки на картку': в НБУ сказали, кому 'світять' обмеження

Ліміти стосуються лише тих, хто не надав документальне підтвердження доходів.

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Ліміт на переказ коштів / колаж: Главред, фото: pixabay

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Деякі українські банки підписали меморандум

Ліміти на перекази "з картки на картку" стосуватимуться лише 1% клієнтів банків

Меморандум не вплине на роботу волонтерів

ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Універсал Банк та дві асоціації НАБУ й АУБ підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Голова Нацбанку Андрій Пишний прокоментував важливі аспекти цього документа.

Зокрема, він пояснив, чи слід очікувати клієнтам цих банків додаткові обмеження.

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"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться", — запевнив голова НБУ.

Пишний підкреслив, що Національний банк зробив перший крок до розв'язання проблеми з дропами ще у жовтні 2024 року, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів. І тоді для українців нічого не змінилося.

"Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові". По суті, не мають жодних документів", — пояснив він.

Голова НБУ також додав, що останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Тобто лише 1% людей, які "активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка".

Крім того, меморандум жодним чином не вплине на роботу волонтерів та не вимагає від клієнтів подання додаткових документів чи оновлення даних. Особливо це стосується військовослужбовців на фронті та внутрішньо переміщених осіб.

Ліміт на переказ коштів - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, меморандумом запроваджуються уніфіковані ринкові практики і підходи до належної перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів.

В документі буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій, після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

Передбачалось, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію НБУ, дія якої спливає 1 квітня 2025 року.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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