Ліміт на карткові перекази можуть скасувати: за якої умови

Наразі тема пом’якшення або перегляду лімітів офіційно не обговорюється.

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Банки можуть пом’якшити ліміти на P2P-перекази / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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За якої умови можуть скасувати ліміти на перекази

Скільки можна переказувати коштів на карту з 1 червня

В Україні можуть скасувати ліміти на карткові перекази. Однак це можливо лише за умови, що банки навчаться самостійно виявляти "ризикових" клієнтів. Про це заявив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський, передає Інтерфакс.

Він додав, що наразі тема пом’якшення або перегляду лімітів не обговорювалася.

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"Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою", - розповів Глінський.

Заступник виконавчого директора НАБУ пояснив, що зараз банки уважно стежать за ризиками, наприклад, якщо у клієнта є офіційні джерела доходу, то з його платежами проблем не буде. А от підозрілі операції банки можуть обмежити – якщо вважають їх ризикованими.

Нагадаємо, з 1 червня ліміти на p2p-перекази будуть знижені до 100 тисяч. Для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт залишиться таким самим - 50 тисяч гривень на місяць.

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