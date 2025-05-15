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Ліміт на карткові перекази можуть скасувати: за якої умови

Маріна Фурман
15 травня 2025, 09:31
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Наразі тема пом’якшення або перегляду лімітів офіційно не обговорюється.
кредитная карта, гривна
Банки можуть пом’якшити ліміти на P2P-перекази / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • За якої умови можуть скасувати ліміти на перекази
  • Скільки можна переказувати коштів на карту з 1 червня

В Україні можуть скасувати ліміти на карткові перекази. Однак це можливо лише за умови, що банки навчаться самостійно виявляти "ризикових" клієнтів. Про це заявив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський, передає Інтерфакс.

Він додав, що наразі тема пом’якшення або перегляду лімітів не обговорювалася.

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"Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою", - розповів Глінський.

Заступник виконавчого директора НАБУ пояснив, що зараз банки уважно стежать за ризиками, наприклад, якщо у клієнта є офіційні джерела доходу, то з його платежами проблем не буде. А от підозрілі операції банки можуть обмежити – якщо вважають їх ризикованими.

Нагадаємо, з 1 червня ліміти на p2p-перекази будуть знижені до 100 тисяч. Для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт залишиться таким самим - 50 тисяч гривень на місяць.

Робота банків - новини України

Як писав Главред, українці досі не отримали виплату національного кешбеку за березень, яка зазвичай відбувається до 20 числа наступного місяця. У прес-службі "Дії" пояснили, яка причина.

Нещодавно Ощадбанк ухвалив важливе рішення через воєнний стан. У компанії вирішив продовжити термін дії платіжних карток для своїх клієнтів. Усі картки, термін дії яких сплив під час війни, будуть дійсними до кінця року.

Крім того, з 1 квітня 2025 року Ощадбанк змінив тарифи за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток. Для власників корпоративних карток встановлені нові збори.

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