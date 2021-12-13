Податки українцям доведеться платити навіть зі старих квартир: хто і скільки повинен буде віддати

Українцям доведеться заплатити податки навіть зі старих квартир / imagestun.com

З вересня 2022 року в Україні завершиться податкова амністія – період, коли українці можуть задекларувати доходи, за які раніше не заплатили податок. Після цього податкова почне застосовувати непрямі методи податкового контролю. Податки дораховуватимуть за витрати, які не зможуть підтвердити, зокрема, йдеться і про купівлю житла.

Тобто податкова зможе провести оцінку операцій щодо купівлі об'єктів нерухомості чи дорогих речей без задекларованих доходів. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, пише Новое время.

"Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки… Наслідком цього буде те, що податкова має донарахувати суму несплачених податків", – зазначив міністр.

Непрямі методи податкового контролю означають, що податкова зможе контролювати не тільки те, як українці сплачують податки із доходів, а й як витрачають гроші. Служба веде облік усіх білих доходів з 1995 року. І якщо громадянин витрачає більше коштів, ніж має доходу, до нього можуть виникнути запитання.

Це стосуватиметься і купівлі житла. Податкова може зацікавитися, звідки у вас взялися гроші на придбання квартири, навіть якщо операцію ви здійснили, наприклад, 15 років тому.

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Несплачені податки донарахують не на всю суму покупки, а лише на різницю між доходами, що були задекларовані, та вартістю покупки.

Податкова амністія для українців – що передбачає

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5153 про податкову амністію для українців 15 червня 2021 року. Мета такої ініціативи – детінізувати українську економіку.

читайте такожПодаток на нерухомість в Україні зросте: як він вважається і скільки платитиЗгідно із законом, з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022-го проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб. Під час такого декларування декларант, виходячи з вартості належних йому активів, заплатить одноразовий обов'язковий платіж.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про податкову амністію 17 липня.

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