В Україні готують податок на зняття готівки в банкоматі - ЗМІ

За даними журналістів, іменне таке нововведення передбачено оновленою концепцією податкової реформи (відома також як "10-10-10").

Українцям готують податок на зняття готівки в банкоматі - ЗМІ / колаж Фото УНІАН

В Україні розглядається ідея про введення додаткового податку на зняття готівки. Про це пише портал "Економічна правда".

За даними журналістів, саме таке нововведення передбачено оновленою концепцією податкової реформи (відома також як "10-10-10"), яку курирує заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Автори документа кажуть, що їх мета − боротьба з тіньовою економікою і схемами з ухилення від оподаткування. Оподаткування, на переконання авторів концепції "10-10-10", має підвищити вартість згорток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем.

Планується, що буде працювати податок на готівку таким чином - при знятті, наприклад, 100 грн в банкоматі або в касі банку з рахунку людини будуть списуватися 100 грн і податок. Правда, йде ще обговорення - тому остаточний розмір ставки невідомий. За словами джерела журналістів в Офісі президента, залученого в реформу, вона "точно буде менше 10%".

При цьому існує ймовірність того, що до фінальної версії законопроекту такий податок не увійде. Зокрема, це залежатиме від розмірів остаточних ставок ПДВ та ПДФО, які авторам реформи вдасться відстояти під час дискусії з міжнародними партнерами.

Однак майже напевно в податковій реформі будуть інші обмеження на готівкові розрахунки. Серед них - заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції.

Нагадаємо, популярна українська фінустанова Monobank з 1 вересня підвищила тариф на зняття готівки в банкоматах. З цього дня за зняття власних коштів українці платять не 0,5% від суми (як було раніше), а 0,9%.

Пізніше економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни - окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

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