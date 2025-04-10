Ціна на картоплю продовжує падати: чому знецінюється популярний овоч

Зменшення попиту та конкуренція змушують знижувати ціни.

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Ціна на картоплю в Україні знижується / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Фермери намагаються продати картоплю через погіршення якості

Прогнозуються подальші коливання на ринку картоплі

Українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Більшість виробників прагнуть швидко реалізувати залишки врожаю, оскільки якість овочів поступово погіршується. Про це повідомляє EastFruit.

"Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 15–25 грн/кг ($0,36–0,46/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", — повідомили аналітики. відео дня

За данами експертів аграрного ринку, на поточному етапі спостерігається кілька ключових факторів, які впливають на ціноутворення:

Надлишок пропозиції – значні обсяги картоплі на ринку змушують виробників знижувати ціни, щоб реалізувати запаси.

Слабкий попит – споживачі неактивно купують картоплю через сезонні фактори та можливі нарікання на якість.

Конкуренція – частина господарств намагається швидше продати продукцію, щоб уникнути зберігання та псування.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Для порівняння, торік у травні–червні ціни на картоплю зростали через скорочення запасів. Сьогодні ж українці мають змогу купувати овоч дешевше, ніж на старті сезону, хоча вартість картоплі все ще на 28% вища, ніж на початку квітня 2024 року. Фермери не виключають подальшого зниження цін у найближчі тижні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні спостерігається часткове зниження собівартості молока, оскільки попит на молочні продукти зменшився через їхню високу ціну.

Також вартість борщового набору до нового врожаю зросте на 15%, проте прогнозувати подальший ріст цін складно. За словами Марчука, ціни на овочі та інші продукти залежатимуть від урожаю.

Крым того з 3 квітня 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав десяти найбільшим виробникам курячих яєць обов'язкові рекомендації щодо недопущення завищення цін та обмеження їх наявності на ринку. Це сталося через різкі коливання цін на яйця напередодні Великодніх свят.

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Що таке картопля? Картопля, або паслін бульбоносний (лат. Solánum tuberósum), - вид багаторічних бульбоносних трав'янистих рослин із роду Паслін (Solanum) родини Пасльонові (Solanaceae). Бульби картоплі є важливим харчовим продуктом, повідомляє "Вікіпедія".

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