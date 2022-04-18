Monobank припиняє обслуговування і закриває рахунки клієнтів з Росії, Білорусі та інших країн

Монобанк / соцмережі

З 18 квітня Монобанк перестає обслуговувати клієнтів, хто ще не покинув окупований Крим, Донбас, Росію, Білорусь і ряд інших країн.

Як повідомив в Telegram співзасновник Monobank Олег Гороховський, всі рахунки цих клієнтів будуть закриті.

Так, monobank закрив рахунки клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули наступні країни і території:

Росія;

Білорусь;

Крим;

тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (Л/ДНР);

Північна Корея;

Сирія;

Еритрея.

"Рахунки цих людей будуть закриті. Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", - зазначив Гороховський.

Зупинка валютного ринку в Україні

В Україні через війну, яку почала Росія, довелося тимчасово зупинити валютний ринок.

Це пов'язано з тим, що українці, намагаючись зберегти свої заощадження, почали скуповувати валюту, що призвело до значного подорожчання долара. Тепер же валюту знову можна купувати.

Нагадаємо, раніше в телевізійному ефірі заступник керівника фінансового регулятора Сергій Ніколайчук сказав, що топ-менеджмент Національного банку України заморозив курс гривні до кінця війни, яку російський президент Володимир Путін розв'язав проти України.

За словами Ніколайчука, український Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 гривень за долар до кінця війни.

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