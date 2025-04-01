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Субсидії на оренду житла: хто з українців може отримати допомогу

Марія Николишин
1 квітня 2025, 13:49
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Держава допоможе людям, які не можуть самостійно покривати всю вартість оренди житла.
Субсидії на оренду житла: хто з українців може отримати допомогу
Субсидії на оренду житла / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні розроблюють програми допомоги для родин ВПО
  • Переселенці можуть отримати субсидії на оренду житла
  • Це захистить ВПО від різкої зміни орендних умов

Зараз в Україні є фінансування в загальнодержавній програмі єВідновлення для ВПО, що передбачає компенсації за пошкоджене та знищене житло. Також держава реалізовує й іншу житлову політику для переселенців. Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк, передає РБК-Україна.

За її словами, зараз держава активно працює над тим, щоб всі вимушені переселенці мали змогу отримати житло.

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"Наразі для цього є низка інструментів, щоб розробити програми допомоги для родин ВПО з різним фінансово-майновим станом", - пояснила вона.

Шуляк розповіла, що однією з таких програм стало надання переселенцям субсидій на оренду житла. Пілотний проєкт вже розробили у Мінсоцполітики, і процес забезпечення субсидій потроху набирає обертів.

"Субсидії на оренду житла надаються з урахуванням рівня доходів родини та її кількісного складу, а також залежно від вартості оренди житла в конкретному регіоні. Завдяки цьому інструменту держава хоче допомогти переселенцям, які не можуть самостійно покривати всю вартість оренди", - наголосила голова профільного комітету.

Вона також додала, що в основі проєкту закладені успішні міжнародні практики. Зокрема діятиме норма, що родина ВПО має витрачати на оренду житла не більше 30% сукупних доходів, а решту буде компенсувати держава.

Також ця програма сприятиме юридичному оформленню орендних відносин, а відтак і кращому захисту ВПО від різкої зміни орендних умов.

Субсидії - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про донарахування субсидій громадянам, які не змогли їх отримати через несвоєчасне подання даних. Зміни стосуються, зокрема, мешканців ОСББ, де постачальники комунальних послуг подали інформацію із запізненням або взагалі цього не зробили.

Також відомо, що у березні та серпні розмір призначеної житлової субсидії переглядається для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%. Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

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Хто така Олена Шуляк?

Олена Шуляк — український політик. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.

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