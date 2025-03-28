В Україні хочуть оновити правила переказу коштів: що зміниться

Ви дізнаєтеся:
- Які зміни чекають українців під час переказу коштів
- Коли запрацюють нововведення
Національний банк планує зробити грошові перекази з картки на картку більш прозорими. Тому регулятор запропонував фінансовим установам надавати клієнтам детальнішу інформацію про отримувачів платежів, зокрема їхні імена та реквізити рахунку. Про це йдеться в тексті постанови, опублікованому на офіційному сайті НБУ.
Зміни можуть набути чинності вже з 1 жовтня 2025 року.
Аби зробити грошові перекази з картки на картку безпечнішими, НБУ хоче зобов’язати банки надавати клієнтам розширені відомості про отримувача. Навіть якщо він є клієнтом іншої фінансової установи.
Якщо зміни запрацюють, то відправник зможе побачити ім'я та номер рахунку одержувача. Якщо отримувач - юридична особа, то відображатиметься код за ЄДРПОУ.
"Еквайр зобов'язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунка одержувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця одержувача", — йдеться в постанові.
Крім того, може запрацювати ще одне важливе нововведення. Зміна стосуватиметься уточнення вимог до оформлення платіжних інструкцій та визначення обов'язкових реквізитів.
Для онлайн-платежів фінансові установи повинні будуть повідомляти платникам повну назву банку перед тим, як вони здійснять переказ з картки.
Тарифи в Україні - останні новини
Як писав Главред, з 1 квітня 2025 року для клієнтів банку Ощадбанк зміняться тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток. Наприклад, власникам корпоративних карток доведеться платити за перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки у банкоматах та терміналах – 0,5% від суми +3 гривні.
А за безготівкові перекази коштів у терміналах із карткою за довільними реквізитами потрібно буде сплатити 1% від суми (мінімальна комісія банку становитиме 10 гривень, максимальна – не перевищуватиме 1000 гривень).
Також з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонуватиме бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше сплачувати за тарифні плани.
Крім того, тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр, про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
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Що таке Національний банк України?
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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