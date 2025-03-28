В Україні хочуть оновити правила переказу коштів: що зміниться

Зміни можуть набути чинності вже з 1 жовтня 2025 року.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-hotyat-obnovit-pravila-perevoda-sredstv-chto-izmenitsya-10651214.html Посилання скопійоване

НБУ запроваджує нові правила / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Які зміни чекають українців під час переказу коштів

Коли запрацюють нововведення

Національний банк планує зробити грошові перекази з картки на картку більш прозорими. Тому регулятор запропонував фінансовим установам надавати клієнтам детальнішу інформацію про отримувачів платежів, зокрема їхні імена та реквізити рахунку. Про це йдеться в тексті постанови, опублікованому на офіційному сайті НБУ.

Зміни можуть набути чинності вже з 1 жовтня 2025 року.

відео дня

Аби зробити грошові перекази з картки на картку безпечнішими, НБУ хоче зобов’язати банки надавати клієнтам розширені відомості про отримувача. Навіть якщо він є клієнтом іншої фінансової установи.

Якщо зміни запрацюють, то відправник зможе побачити ім'я та номер рахунку одержувача. Якщо отримувач - юридична особа, то відображатиметься код за ЄДРПОУ.

"Еквайр зобов'язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунка одержувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця одержувача", — йдеться в постанові.

Крім того, може запрацювати ще одне важливе нововведення. Зміна стосуватиметься уточнення вимог до оформлення платіжних інструкцій та визначення обов'язкових реквізитів.

Для онлайн-платежів фінансові установи повинні будуть повідомляти платникам повну назву банку перед тим, як вони здійснять переказ з картки.

Тарифи в Україні - останні новини

Як писав Главред, з 1 квітня 2025 року для клієнтів банку Ощадбанк зміняться тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток. Наприклад, власникам корпоративних карток доведеться платити за перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки у банкоматах та терміналах – 0,5% від суми +3 гривні.

А за безготівкові перекази коштів у терміналах із карткою за довільними реквізитами потрібно буде сплатити 1% від суми (мінімальна комісія банку становитиме 10 гривень, максимальна – не перевищуватиме 1000 гривень).

Також з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонуватиме бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше сплачувати за тарифні плани.

Крім того, тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр, про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред