Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні хочуть оновити правила переказу коштів: що зміниться

Маріна Фурман
28 березня 2025, 13:00
117
Зміни можуть набути чинності вже з 1 жовтня 2025 року.
кредитные карты
НБУ запроваджує нові правила / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Які зміни чекають українців під час переказу коштів
  • Коли запрацюють нововведення

Національний банк планує зробити грошові перекази з картки на картку більш прозорими. Тому регулятор запропонував фінансовим установам надавати клієнтам детальнішу інформацію про отримувачів платежів, зокрема їхні імена та реквізити рахунку. Про це йдеться в тексті постанови, опублікованому на офіційному сайті НБУ.

Зміни можуть набути чинності вже з 1 жовтня 2025 року.

відео дня

Аби зробити грошові перекази з картки на картку безпечнішими, НБУ хоче зобов’язати банки надавати клієнтам розширені відомості про отримувача. Навіть якщо він є клієнтом іншої фінансової установи.

Якщо зміни запрацюють, то відправник зможе побачити ім'я та номер рахунку одержувача. Якщо отримувач - юридична особа, то відображатиметься код за ЄДРПОУ.

"Еквайр зобов'язаний за платіжною операцією, ініційованою на користь фізичної особи, передати емітенту платіжного інструменту платника унікальний (повний) номер платіжного інструменту/номер рахунка одержувача у форматі IBAN або номер електронного гаманця одержувача", — йдеться в постанові.

Крім того, може запрацювати ще одне важливе нововведення. Зміна стосуватиметься уточнення вимог до оформлення платіжних інструкцій та визначення обов'язкових реквізитів.

Для онлайн-платежів фінансові установи повинні будуть повідомляти платникам повну назву банку перед тим, як вони здійснять переказ з картки.

Тарифи в Україні - останні новини

Як писав Главред, з 1 квітня 2025 року для клієнтів банку Ощадбанк зміняться тарифи за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток. Наприклад, власникам корпоративних карток доведеться платити за перекази коштів на інші картки Ощадбанку за реквізитами картки у банкоматах та терміналах – 0,5% від суми +3 гривні.

А за безготівкові перекази коштів у терміналах із карткою за довільними реквізитами потрібно буде сплатити 1% від суми (мінімальна комісія банку становитиме 10 гривень, максимальна – не перевищуватиме 1000 гривень).

Також з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонуватиме бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більше сплачувати за тарифні плани.

Крім того, тарифи на газ в Україні можуть зрости вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр, про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Читайте також:

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

грошові перекази новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росія може не дотримуватись режиму припинення вогню: у Кремлі вийшли з заявою

Росія може не дотримуватись режиму припинення вогню: у Кремлі вийшли з заявою

14:36Війна
Чи підвищать в Україні мінімальну зарплату в 2025 році: остаточна відповідь

Чи підвищать в Україні мінімальну зарплату в 2025 році: остаточна відповідь

13:55Економіка
Є пошкодження внаслідок "прильотів": РФ вдарила по об'єктах Нафтогазу

Є пошкодження внаслідок "прильотів": РФ вдарила по об'єктах Нафтогазу

13:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Яка країна є батьківщиною борщу: несподівана відповідь вразить просто наповал

Яка країна є батьківщиною борщу: несподівана відповідь вразить просто наповал

В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

Шторм не відступає: магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова

Шторм не відступає: магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова

Кабінет і харчування: Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики

Кабінет і харчування: Єфремову запропонували посаду директора швейної фабрики

Аллі Пугачовій помстилися в РФ - що сталося

Аллі Пугачовій помстилися в РФ - що сталося

Останні новини

14:41

Сирна паска на Великдень: три рецепти, які подарують вам справжню насолоду

14:36

Росія може не дотримуватись режиму припинення вогню: у Кремлі вийшли з заявою

14:33

Замість традиційних відбивних: шикарна м'ясна страва на великодній стілВідео

14:32

Слимаки і равлики обходитимуть десятою дорогою: 1 продукт віджене шкідників назавжди

14:20

Чому 29 березня не можна шити та прати: яке церковне свято, прикмети

Війна триватиме в 2025-2026 роках, але "світло в кінці тунелю" вже помітне – КоваленкоВійна триватиме в 2025-2026 роках, але «світло в кінці тунелю» вже помітне – Коваленко
14:16

Два знаки, які стають ідеальними чоловіками: на кого звернути увагу

14:07

Як доглядати за полуницею – прості поради для великого врожаю

14:03

Окупанти прориваються до адмінкордонів Запорізької області - ЗСУ

13:55

Чи підвищать в Україні мінімальну зарплату в 2025 році: остаточна відповідь

Реклама
13:49

Є пошкодження внаслідок "прильотів": РФ вдарила по об'єктах Нафтогазу

13:16

Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

13:04

"Я його буду пам'ятати": колишня дружина Комарова показала, що робить після розлучення

13:00

В Україні хочуть оновити правила переказу коштів: що зміниться

12:35

Як укріпити розсаду помідорів – ефективні методи для росту

12:23

Чим відрізняються 2 чоловіків: треба мати "орлиний зір", щоб вгадати за 14 секунд

12:21

Зосередили 70 тисяч військових: на які області України хоче наступати Путін

12:17

США в угоді про корисні копалини вимагають повернення усієї допомоги - ЗМІ

12:16

Вбивають плісняву і грибок: топ-3 найкращих зелених помічників

12:03

Що буде з курсом долара у квітні 2025 року: банкір сказав, до чого готуватися

12:01

Дружина Віктора Павліка зробила пластичну операцію - який вона тепер має вигляд

Реклама
12:00

28 березня не можна вивертати кишені: яке сьогодні свято, що не можна робити

11:42

Дощі з грозами накриють Україну: синоптик назвав точну дату

11:27

До Дня звільнення Київщини телеканал 2+2 покаже історії героїв, що змінили хід війни

11:04

Гасити кредити стане простіше: в Україні запровадять нові умови для фермерів

11:02

Перемир'я до 20 квітня не буде: Коваленко назвав причиниВідео

10:52

Перехід на літній час в Україні: чи будуть переводити годинник цих вихідних

10:49

Від візерунків усі ахнуть: 3 способи, як оригінально пофарбувати яйця в лушпинні цибуліВідео

10:45

Китайський гороскоп на завтра 29 березня: Кроликам - погрози, Тиграм - критика

10:00

Хмарочос склався як картковий дім, люди під завалами: Азію сколихнули землетруси

09:58

Ціна нижча, ніж минулого року: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

09:47

Онука путініста Маслякова приголомшила своїм виглядом без макіяжу - фото

09:41

Біженці з України можуть залишитися в Європі назавжди - The Economist

09:34

Меган Фокс стала мамою вчетверте

09:23

Як швидко розморозити м'ясо без мікрохвильовки: геніальний трюк від господиніВідео

08:57

Путін принижує Трампа при всіх і готує нові удари по Україні - ЦПД

08:37

Крістіна Орбакайте раптово показалася на сцені в РФ - деталі

08:26

Путін закликає до "тимчасового управління" в Україні: як відреагували в США

08:10

Як Путін підставив Трампу підніжкуПогляд

08:05

"Варто пити пігулки": в ОП і Білому домі різко відповіли на заяву Путіна про Україну

07:58

Короля Чарльза терміново госпіталізували через онкологію

Реклама
06:50

РФ атакувала Шахедами Полтаву, під удар потрапили нафтогазові об'єкти - ГенштабФото

06:15

Шторм не відступає: магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова

06:10

Перемовини в Ер-Ріяді: трохи аналізу, коли трохи влягся пилПогляд

06:00

Хитрий тест на IQ: знайдіть пінгвіна на зображенні жирафа за 5 секунд

05:45

Гороскоп на квітень 2025 року для Раків: чого чекати у коханні та фінансахВідео

05:30

Головні марнотратники серед знаків зодіаку: хто витрачає більше, ніж заробляє

05:02

"Це лише питання часу": Україна буде змушена зробити жорстку заяву щодо СШАВідео

04:35

Чому не можна казати "на Україні": вчителька закликала уникати серйозної помилкиВідео

04:00

Не варто ігнорувати: чому загоряється лампочка DPF в автомобілі

03:32

Чи можна смажити на оливковій олії: кухарі розставили всі крапки над "і"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти