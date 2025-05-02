Курс долара зріс: українці дізналися про зміни на міжбанку та в обмінниках

На міжбанківському ринку курс долара залишається стабільним, без змін порівняно з попереднім днем.

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Українці дізналися новий курс валют / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Долар в обмінних пунктах почав дорожчати

На міжбанківському ринку курс долара залишається стабільним

Українці дізналися новий курс валют - долар в обмінних пунктах почав дорожчати, тоді як євро злегка знизився в ціні.

За даними на ранок, 2 травня, середній курс продажу долара становив 41,80 грн., збільшившись на 10 копійок, інформує РБК-Україна.

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Водночас євро, навпаки, подешевшав на 5 копійок, опустившись до позначки 47,55 грн.

/ Главред

Водночас у пунктах обміну долар купують у середньому по 41,30 грн., євро - по 46,85 грн.

Звернемо увагу на те, що на міжбанківському ринку курс долара залишається стабільним - на рівні 41,64-41,67 грн. за долар (купівля-продаж), без змін порівняно з попереднім днем.

/ minfin.com.ua

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Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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