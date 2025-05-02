Курс долара зріс: українці дізналися про зміни на міжбанку та в обмінниках

Головне:
- Долар в обмінних пунктах почав дорожчати
- На міжбанківському ринку курс долара залишається стабільним
Українці дізналися новий курс валют - долар в обмінних пунктах почав дорожчати, тоді як євро злегка знизився в ціні.
За даними на ранок, 2 травня, середній курс продажу долара становив 41,80 грн., збільшившись на 10 копійок, інформує РБК-Україна.
Водночас євро, навпаки, подешевшав на 5 копійок, опустившись до позначки 47,55 грн.
Водночас у пунктах обміну долар купують у середньому по 41,30 грн., євро - по 46,85 грн.
Звернемо увагу на те, що на міжбанківському ринку курс долара залишається стабільним - на рівні 41,64-41,67 грн. за долар (купівля-продаж), без змін порівняно з попереднім днем.
Курс валют - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, наскільки знеціниться американська валюта і яка причина. Курс долара до євро скоро може впасти, це відіб'ється і на співвідношенні гривні до долара.
Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.
Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.
Більше новин:
- Торкнеться всіх власників карток: Ощадбанк ухвалив важливе рішення
- Щомісяця 944 гривні: хто з пенсіонерів може отримати доплату у 2025 році
- Деякі українці зможуть не платити за комунальні послуги: хто отримає пільги
Що відомо про долар?
Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред