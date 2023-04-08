Курс долара перетнув "червону лінію": експерти розповіли українцям, що робити зі заощадженнями

В Україні курс долара на готівковому ринку, кажуть експерти, перетнув "червону лінію" (офіційний курс) тільки в покупці.

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Експерти пояснили українцям, що робити з накопиченнями / колаж фото УНІАН

В Україні курс долара США на готівковому ринку поступово знижується і тенденція зміцнення національної валюти в наявності. Про це з посиланням на оцінки експертів ринку повідомляє видання UBR.

Однак, кажуть фахівці, шансів, що долар буде довго коштувати 35 грн за долар, найближчим часом небагато.

"Універсал Банк", який емітує карти monobank, встановив курс готівкового долара в покупці на 36,4 грн за долар, що на 20 копійок нижче офіційного курсу НБУ. За підрахунками економіста Юрія Гайдая, якщо перед підвищенням офіційного курсу в липні минулого року розрив між ним і готівковим досягав 28%, а на піку готівкового курсу у вересні – 16%, то зараз така різниця вже менш як 2%.

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Спеціаліст вважає, що причини такого стану речей це:

зменшення попиту на готівкову валюту у населення через можливість купити безготівкові долари з подальшим розміщенням на депозитних рахунках у валюті, обсяги яких динамічно зростають;

відсутність емісії національної валюти з кінця 2022 року;

збільшення доларової пропозиції через сезонний продаж валюти сільськогосподарськими фахівцями, які готувалися до посівної кампанії і потребували великих сум у гривнях.

Експерти вважають, що теоретично курс дійсно може падати нижче рівня 37 грн за долар, але пересічним українцям навряд чи вдасться отримати більшу вигоду від цього тренду.

"Курс долара по 35 грн за долар – оптимістичні оцінки, які також мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають. З різних причин. Тому важливо, що курс валют відіграє для населення меншу роль, а значить, займатися ціноутворенням без спекулятивної складової буде простіше, як і контролювати інфляцію в країні в майбутньому", – говорить аналітик Максим Орищак.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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