Пенсію підвищать на 10%: українцям розповіли, кому чекати щомісячну надбавку

Пенсіонерам з наднормативним стажем роботи світять підвищені виплати.
В Україні частина пенсіонерів може розраховувати на державну надбавку до щомісячних виплат.
Розмір надбавки для почесних донорів становить 10% від прожиткового мінімуму, пише napensii.ua.
Кому світить підвищена пенсія
Відзначається, що якщо пенсіонер ще має й наднормативний стаж роботи, то його пенсія може бути набагато вище, ніж у його ровесників, які отримували таку ж зарплату, проте не мають цих переваг.
Що таке наднормативний стаж роботи:
- понад 30 років для жінок
- понад 35 для чоловіків.
Надбавка почесним донорам та за наднормативний стаж
При цьому один рік наднормативного стажу "коштує" 1% від прожиткового мінімуму для людей непрацездатного віку. Таким чином, з грудня нинішнього року надбавка за рік наднормативного стажу становить 19,34 гривні.
Надбавка Почесний донор становить 10% від офіційного прожиткового мінімуму, встановленого по країні. За основу йде не прожитковий мінімум для літніх людей, а середній для всіх вікових груп. Зараз він дорівнює 2393 гривні. Отже, 10% від нього дорівнюватимуть 239,3 гривні.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
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