В Україні зростуть пенсії: кого і коли чекає підвищення

Пенсіонери отримають доплату, але не всі / ua.depositphotos.com

В Україні підвищиться пенсія. Це станеться в 2022 році через 12 етапів.

Як йдеться у сюжеті Сніданку з 1 + 1, за даними Мінсоцполітики, середній розмір соцвиплати перевищив суму фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У зв'язку з цим, з 1 січня 2022 року близько 8 тис. пенсіонерів отримають збільшену мінімальну пенсію. Йдеться про родини загиблих у зоні АТО/ООС.

Крім цього, жінкам 1962 року народження наступного року пенсії почнуть нараховувати після досягнення нового пенсійного віку.

З 1 січня 2022 року розмір мінімальної пенсії збільшиться і для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю.

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Зокрема:

І група отримає понад 14 тис.грн.,

ІІ група-9,5 тис. грн,

ІІІ група-7 тис. грн.

А з 1 березня піде індексація пенсій. І вже з жовтня 2022 року буде розширена доплата до пенсії літнім людям у віці від 70 до 75 років і мінімальна пенсійна виплата для людей від 70 років зі стажем 30 – 35 років, яка складе 3 тис.грн.

читайте такожПенсія при зміні прописки: які документи потрібно подавати для отримання виплатНагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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