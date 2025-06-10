Підвищення пенсій та зарплат в Україні буде: що запланував уряд

Вже відомо, якими будуть мінімальні пенсії та зарплати у наступні кілька років.

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Наскільки в Україні підвищать пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Україні зростуть мінімальні пенсії

Підвищувати мінімальну зарплату будуть впродовж трьох наступних років

В Україні суттєво підвищать мінімальні та максимальні пенсії і заробітні плати. Про це йдеться у листі Мінфіну "Про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки".

Передбачається, що вже цього року мінімальна пенсія зросте до 2564 гривень, в той час як сьогодні становить 2351 гривню. А ось максимальну пенсію підвищать на дві тисячі гривень у порівнянні з минулорічною і вона буде становити 25640 гривень.

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У 2026 та 2027 роках мінімальні пенсії знову зростуть і будуть дорівнювати 2715 та 2859 гривням відповідно.

Щодо підвищення зарплати, то мінімальна оплата праці у 2026 році становитиме 8688 гривням, а у наступні два роки 9374 ( у 2026 році) та 10059 (у 2027 році) гривень.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Підвищення пенсій та мінімальної зарплати в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що частина українських пенсіонерів отримають доплати одразу за три місяці. Це стосується працюючих пенсіонерів, які до 1 березня набули щонайменше два роки страхового стажу.

Раніше повідомлялося, що урядом заплановано традиційну щорічну індексацію пенсій, яка залежатиме зокрема й від рівня інфляції за 2025 рік і змін у зарплатах.

Напередодні стало відомо, що брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат.

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Що таке Міністерство фінансів України? Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

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