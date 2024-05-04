Хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові гроші: у ПФУ пояснили

Українські пенсіонери можуть очікувати надбавок до своїх пенсійних виплат протягом травня і червня, згідно з програмою ООН, яка діє в країні із серпня 2023 року.

https://glavred.net/economics/kto-iz-pensionerov-mozhet-rasschityvat-na-dopolnitelnye-dengi-v-pfu-obyasnili-10562579.html Посилання скопійоване

Хто з пенсіонерів може розраховувати на доплату? / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Частина українських пенсіонерів можуть очікувати на надбавки до своїх пенсійних виплат протягом травня і червня 2024 року, згідно з програмою ООН, що діє в країні з серпня 2023-го. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Як кажуть урядовці, очікується, що ця програма надасть додаткову підтримку для осіб, які мешкають на територіях з активними або можливими бойовими діями, а також для тих, хто має низькі пенсійні виплати.

"Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України", - розповіли чиновники.

відео дня

У рамках виконання проєкту виплату можуть отримати пенсіонери, які відповідають певним критеріям:

отримують пенсію в розмірі менше ніж 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати);

не отримували з 1 березня минулого року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій - у межах областей (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська).

Як отримати доплату до пенсії

Для отримання надбавки до пенсії нікуди звертатися не потрібно - її нарахують автоматично відповідно до даних, наявних у системі ПФУ.

Гроші пенсіонери можуть отримати двома способами:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів - на їхні банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта" - із січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ "Укрпошта".

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує виплату пенсій, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред