Хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові гроші: у ПФУ пояснили

Частина українських пенсіонерів можуть очікувати на надбавки до своїх пенсійних виплат протягом травня і червня 2024 року, згідно з програмою ООН, що діє в країні з серпня 2023-го. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Як кажуть урядовці, очікується, що ця програма надасть додаткову підтримку для осіб, які мешкають на територіях з активними або можливими бойовими діями, а також для тих, хто має низькі пенсійні виплати.
"Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України", - розповіли чиновники.
У рамках виконання проєкту виплату можуть отримати пенсіонери, які відповідають певним критеріям:
- отримують пенсію в розмірі менше ніж 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати);
- не отримували з 1 березня минулого року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій - у межах областей (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська).
Як отримати доплату до пенсії
Для отримання надбавки до пенсії нікуди звертатися не потрібно - її нарахують автоматично відповідно до даних, наявних у системі ПФУ.
Гроші пенсіонери можуть отримати двома способами:
для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів - на їхні банківські рахунки;
для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта" - із січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ "Укрпошта".
Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій, соціальних допомог; забезпечує виплату пенсій, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
Пенсії в Україні - останні новини
Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.
Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.
Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.
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