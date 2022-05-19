Проїзд у Києві різко подорожчає з 21 травня: названо нові ціни

Подорожчання перевізники пов'язують з критичною ситуацією з пальним в країні.
З 21 травня в Києві підвищують вартість проїзду. Подорожчає проїзд у приватних маршрутках.
Як розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області, вартість зросте майже у всіх міських маршрутах.
Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко каже, що вартість проїзду складе 15 гривень на 90% приватних маршруток.
"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", - сказав він, передає Сьогодні.
Також подорожчання перевізники пов'язують з критичною ситуацією з пальним в країні, а точніше, з його високою вартістю і відсутністю на АЗС.
Крім того, зазначається, що в рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали. Голова зазначає, що собівартість проїзду зросла в рази і зменшився пасажиропотік.
Варто відзначити, що ситуація з подорожчанням цін у маршрутках виникла через відсутність палива на АЗС. Однак, прогнозують, що ситуація з наявністю палива може покращитися до кінця травня і на початку червня.
Як відомо, ситуація на ринку пального ускладнюється через знищені окупантами нафтобази, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.
Ціни на бензин
В Україні уряд призупинив державне регулювання цін на паливо.
З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.
Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.
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