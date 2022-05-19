Проїзд у Києві різко подорожчає з 21 травня: названо нові ціни

Вартість проїзду в Києві / РБК-Україна, соцмережі

З 21 травня в Києві підвищують вартість проїзду. Подорожчає проїзд у приватних маршрутках.

Як розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області, вартість зросте майже у всіх міських маршрутах.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко каже, що вартість проїзду складе 15 гривень на 90% приватних маршруток.

"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", - сказав він, передає Сьогодні.

Також подорожчання перевізники пов'язують з критичною ситуацією з пальним в країні, а точніше, з його високою вартістю і відсутністю на АЗС.

Крім того, зазначається, що в рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали. Голова зазначає, що собівартість проїзду зросла в рази і зменшився пасажиропотік.

Варто відзначити, що ситуація з подорожчанням цін у маршрутках виникла через відсутність палива на АЗС. Однак, прогнозують, що ситуація з наявністю палива може покращитися до кінця травня і на початку червня.

Як відомо, ситуація на ринку пального ускладнюється через знищені окупантами нафтобази, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.

Ціни на бензин

В Україні уряд призупинив державне регулювання цін на паливо.

З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

Уряд очікує, що максимальні ціни на дизельне паливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

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