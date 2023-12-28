В Україні продовжили виплати одній із категорій пенсіонерів: кого це стосується

Пенсіонери, які ще не пройшли ідентифікацію, для отримання наступних виплат можуть це зробити особисто в Ощадбанку або віддалено через кабінет ПФУ.

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Пенсіонери, які не пройшли ідентифікацію, зможуть отримувати пенсії до 1 квітня наступного року - Мінсоцполітики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо продовження терміну фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку на три місяці - до 1 квітня 2024 року. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, яких ставили на облік до 24 лютого 2022 року. Про це заявили в Міністерстві соціальної політики.

Як повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики, ідентифікацію можна пройти віртуально або фізично.

"Тобто у таких осіб буде ще 3 місяці, щоб пройти фізичну ідентифікацію - і вони можуть зробити це як у відділенні Пенсійного фонду або Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію", - зазначено у повідомленні. відео дня

Як проводиться ідентифікація пенсіонерів

Шляхом авторизації в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого електронного підпису Дія. Підпис;

У рамках відеоконференції, яка проводиться територіальними органами Пенсійного фонду з дотриманням закону у сфері електронних послуг;

Шляхом фізичного звернення до Ощадбанку;

Звернення в установленому законом порядку до дипломатичних установ України за кордоном.

Що таке ідентифікація пенсіонерів

У Мінсоцполітики розповіли, що норма фізичної ідентифікації громадян діє з 2004 року для всіх осіб, які отримують пенсії та соціальні виплати. Державі потрібно упевнитися, чи жива людина і чи отримує виплати конкретно та людина, якій вони призначені.

Раніше абсолютна більшість пенсіонерів в Україні та одержувачів соціальних виплат не звертали увагу на подібну норму, оскільки проходили ідентифікацію в банку при отриманні пластикової картки. Також ідентифікацію проводив листоноша в момент вручення пенсії.

Хто раніше не проходив ідентифікацію

В останні три роки фізичну ідентифікацію не застосовували для однієї з категорій пенсіонерів. Йдеться про одержувачів пенсійних виплат, які стали тимчасовими переселенцями до 24 лютого 2022 року. Ідентифікацію не застосовували через карантин в умовах коронавірусної епідемії.

У зв'язку із закінченням карантину, з 1 липня 2022 року, ідентифікація відновилася.

Пенсії в Україні

З 1 січня 2024 року перерахують пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема, мова йде про громадян, які отримують мінімальні пенсії, мінімальні пенсійні виплати, прив'язані до мінімалки виплати, і доплати за стаж. Крім того, очікується переіндексація виплат одержувачам максимальної пенсії.

В Україні виплатять благодійну пенсію, повідомили у Пенсійному фонді. Надходження можуть бути від меценатів і небайдужих осіб, які вирішили надати допомогу пенсіонерам за допомогою внесків до Фонду. Втім, пенсіонери отримають з цієї суми тільки 30%.

Деякий українцям піднімуть пенсії на 2,6 тисячі грн. Для тих, хто отримує максимальні пенсійні виплати, сума збільшиться з 20 930 до 23 610 грн. Пенсії зростуть з березня 2024 року.

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