Кому з українців "рубануть" пенсію: як не залишитися без заслужених грошей

Виплату пенсії можуть призупинити, якщо українець не використовує свій спеціальний рахунок для пенсійних виплат більше шести місяців. Щоб уникнути таких сумних подій, потрібно хоча б раз в зазначений період провести транзакцію своєю пенсійною карткою. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".
"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", – розповіла заступник керівника Мінсоцполітики Дар'я Марчак.
За її словами, спершу потрібно буде звернутися в ПФУ (Пенсійний фонд України) і підтвердити свою особу.
А вже після перевірки даних ПФУ приймає рішення про відновлення виплат протягом десяти діб (з моменту звернення).
Чому ще можуть перестати платити пенсії
- у разі смерті пенсіонера;
- якщо пенсіонер подав неправдиві відомості про стаж і зарплату;
- якщо пенсіонер надовго їде за кордон (в цьому випадку можуть бути винятки;
Якщо в України з країною його нового перебування є договір про виплату пенсій, то він буде продовжувати отримувати пенсію за кордоном).
Пенсії в Україні
Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.
В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.
В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.
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