Кому з українців "рубануть" пенсію: як не залишитися без заслужених грошей

Як кажуть чиновники, спершу потрібно буде звернутися в ПФУ (Пенсійний фонд України) і підтвердити свою особу.

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Є певні умови, кажуть чиновники, за яких людина може залишитися без пенсії / колаж Главред, фото УНІАН

Виплату пенсії можуть призупинити, якщо українець не використовує свій спеціальний рахунок для пенсійних виплат більше шести місяців. Щоб уникнути таких сумних подій, потрібно хоча б раз в зазначений період провести транзакцію своєю пенсійною карткою. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії триває", – розповіла заступник керівника Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

За її словами, спершу потрібно буде звернутися в ПФУ (Пенсійний фонд України) і підтвердити свою особу.

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А вже після перевірки даних ПФУ приймає рішення про відновлення виплат протягом десяти діб (з моменту звернення).

Чому ще можуть перестати платити пенсії

у разі смерті пенсіонера;

якщо пенсіонер подав неправдиві відомості про стаж і зарплату;

якщо пенсіонер надовго їде за кордон (в цьому випадку можуть бути винятки;

Якщо в України з країною його нового перебування є договір про виплату пенсій, то він буде продовжувати отримувати пенсію за кордоном).

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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