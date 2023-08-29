В Україні пенсії забиратимуть інакше: що придумали в Раді

В Україні депутати Верховної Ради в першому читанні прийняли законопроєкт, який передбачає введення нових причин для скасування пенсій.

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Законопроєкт передбачає оновлення списку підстав для позбавлення пенсії / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні депутати Верховної Ради у першому читанні прийняли законопроект №9453, який передбачає введення нових причин для скасування пенсій.

Згідно з документом, без виплат залишаться ті українці, які не пройшли верифікацію, вважаються зниклими безвісти або протягом півроку не витрачали гроші.

Крім того, законопроєкт передбачає доповнення списку підстав припинення виплати пенсії:

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якщо людина тимчасово проживає за кордоном (за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії);

якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

якщо пенсію не отримували протягом півроку поспіль в організаціях, які здійснюють виплату і доставку пенсій (або в разі відсутності протягом півроку поспіль видатково-касових операцій в установах банків за поточними рахунками);

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичну ідентифікацію ‒ у випадках, які передбачені законодавством.

Крім того, депутати пропонують відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб ‒ на загальних підставах.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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