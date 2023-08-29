УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні пенсії забиратимуть інакше: що придумали в Раді

Дмитро Відоменко
29 серпня 2023, 08:32 оновлено 29 серпня, 08:34
4262
В Україні депутати Верховної Ради в першому читанні прийняли законопроєкт, який передбачає введення нових причин для скасування пенсій.
Пенсіонер
Законопроєкт передбачає оновлення списку підстав для позбавлення пенсії / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні депутати Верховної Ради у першому читанні прийняли законопроект №9453, який передбачає введення нових причин для скасування пенсій.

Згідно з документом, без виплат залишаться ті українці, які не пройшли верифікацію, вважаються зниклими безвісти або протягом півроку не витрачали гроші.

Крім того, законопроєкт передбачає доповнення списку підстав припинення виплати пенсії:

відео дня
  • якщо людина тимчасово проживає за кордоном (за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії);
  • якщо особу визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою у встановленому законом порядку;
  • якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";
  • якщо пенсію не отримували протягом півроку поспіль в організаціях, які здійснюють виплату і доставку пенсій (або в разі відсутності протягом півроку поспіль видатково-касових операцій в установах банків за поточними рахунками);
  • якщо одержувачі пенсії не проходили фізичну ідентифікацію ‒ у випадках, які передбачені законодавством.

Крім того, депутати пропонують відновити умови ідентифікації для внутрішньо переміщених осіб ‒ на загальних підставах.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсії пенсія пенсіонери
Реклама

Головне за день

ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

09:38 Україна
"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

08:24 Україна
Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

07:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:39

F-16 для України: експерти назвали переваги та важливі недоліки винищувачів

09:38

ЗСУ потужно пошматували окупантів: пішли вперед і закріплюються на двох напрямках

09:33

У вересні Кремль проведе навчання військ ОДКБ: у ЗСУ оцінили загрозу

09:27

На яких дровах не можна смажити шашлик: 2 породи, які точно зіпсують страву

09:00

Click відкрив перший флагманський магазин техніки в Києві новости компании

Путін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - ЯковенкоПутін проведе вибори і продовжить воювати, його зупинить лише смута - Яковенко
08:59

"Рома, вибач, у мене літак": Хливнюк висміяв вокаліста "Звірів" , який співав для окупантів

08:55

Гороскоп на завтра 30 серпня 2023: Левам - проблеми із зарплатою, Терезам - хвороба

08:49

Чи піде Росія взимку в атакуПогляд

08:47

Ніде не потрібна: принижена в Росії Лорак втекла з країни

Реклама
08:32

В Україні пенсії забиратимуть інакше: що придумали в Раді

08:24

"Буде жахлива кількість смертей": у Bloomberg дали похмурий прогноз про закінчення війни в Україні

07:27

День пам'яті Захисників України 29 серпня: що сталося в цей день

07:20

Зеленський і прем'єр Японії Кішіда проведуть переговори: про що говоритимуть

06:48

Восени РФ може використовувати для ударів по Україні нову тактику - ISW

06:28

Чому в Україні не люблять турецьку економічну модель?Погляд

05:43

Гороскоп Таро на вересень 2023: Ракам - травма, Левам - спокуси, Дівам - владаВідео

05:00

Чому не можна дарувати ікону і що значить, якщо вона впала: дуже старі прикмети

04:30

Карколомна оптична ілюзія: тільки мудрець помітить приховане число за 3 секунди

04:00

Знайшли на підлозі без свідомості: Адель стало погано під час концерту

03:30

Армія РФ не здатна на масштабні дії восени і взимку – ЯковенкоВідео

Реклама
03:00

Карколомні романи і спонтанні шлюби: астролог здивував прогнозом на вересеньВідео

02:30

Популяризатор української мови назвав аж 48 милозвучних синонімів до слова "бити"

02:15

"Гарматне м'ясо": російський опозиціонер розкрив плани Путіна на нову хвилю мобілізаціїВідео

01:30

Для чого заморожують кефір: несподівана відповідь просто вб'є наповал

28 серпня, понеділок
23:55

РФ вгатила "Ураганами" по приватних будинках у Торецьку: подробиці підступної атаки

23:48

Який насправді зріст у Путіна і як він це приховує: від підборів до фотошопу

23:41

Як зараз виглядає мила відьма Віллоу з серіалу "Баффі - переможниця вампірів"

23:21

"Ніяких шансів повалити Путіна не існує": опозиціонер здивував подробицямиВідео

22:50

"Українські землі стануть російськими": кандидат у президенти США зробив скандальну заяву

22:43

Зомбі: у мережі висміяли надію Кадишеву за її страшний вигляд

22:16

"Можемо знищувати все російське": у Зеленського повідомили про консенсус з партнерами

22:14

Білоруські військові напали на польських прикордонників

22:10

"Нащадки великої Росії": Папа Римський цинічно закликав росіян "йти вперед з цим"Відео

21:27

Чи посилять мобілізацію в Україні: Резніков пояснив поточну ситуацію

21:18

У життя прийдуть проблеми: астролог назвав небезпечні дати для поїздок

21:06

"Хлопці йдуть пішки вночі, без техніки": Резніков розповів про складне просування ЗСУ

20:04

Яка помилка у вислові "На тобі, Боже, що мені негоже": Авраменко здивував відповіддю

19:58

Pianoбой оголосив про нові правила Нацвідбору на Євробачення-2024Відео

19:18

"Максимальна увага до наступу": Зеленський провів важливе засідання Ставки

19:15

Україну накриє неймовірна спека: розжарить майже до +40

Реклама
19:10

Повна криза: у РФ впав потенціал виробництва танківПогляд

19:06

На початку війни Путін звертався до Шольца із дивним проханням: Bild розкрив подробиці

19:00

Які речі потрібно спалити 30 серпня, щоб відігнати хвороби: прикмети дня

18:50

Загадка не для слабкодухих: потрібно знайти страшну ляльку на картинці

18:16

"Не бачу рішень, які привели б до миру": Угорщина видала цинічну заяву

18:14

Створив катівні на захоплених територіях: головному тюремнику РФ оголошено підозру

18:03

У Києві знайшли полковника СБУ застреленим у кабінеті: перші деталі

17:59

У боях за Україну загинув 21-річний музикант і зірка Х-фактора Савелій ФеданВідео

17:42

Війна в Україні може "заморозитися", мало шансів на її швидке завершення – прем’єр Чехії

17:36

Спробуйте таку смакоту: бездоганний і найніжніший рецепт котлет без м'ясаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти