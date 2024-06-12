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Кому з пенсіонерів перерахують пенсії: хто має право на доплату

Дмитро Відоменко
12 червня 2024, 10:05
97
Ще з квітня нинішнього року в Україні розпочато перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.
Пенсіонер, робота
Пенсії працюючим пенсіонерам: як відбуватиметься перерахунок? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ще з квітня 2024 року розпочато перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Про це йдеться на урядовому порталі.

Як кажуть урядовці, остаточні нарахування будуть проведені після отримання відомостей про сплату єдиного внеску за перший фінансовий квартал 2024 року. І це означає - орієнтовно в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат і доплату за попередні місяці.

Згідно з рішенням Кабміну, з 1 березня нинішнього року пенсії в Україні проіндексовано на 7,96%.

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Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Перерахунок пенсій буде проведено для пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати.

Крім того, у них має бути:

  • не менше 24 місяців додаткового страхового стажу;
  • відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Також, кажуть урядовці, важливо зазначити, що працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, перерахунок буде здійснено тільки після того, як вони досягнуть пенсійного віку. Перерахунок пенсій здійснюється автоматично органами Пенсійного фонду України (ПФУ) без необхідності звернення пенсіонерів або подання додаткових документів.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи з їхньої виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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