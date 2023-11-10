Коли піднімуть пенсії українцям: Шмигаль зробив заяву

Як каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль соціальні видатки бюджету на 2024 рік складуть 470 млрд грн.

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Окремо Шмигаль повідомив про те, що Кабмін збільшують розмір програми субсидій / колаж Главред, фото УНІАН

У березні наступного року в Україні планують провести індексацію пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду,

"Соціальні видатки бюджету (на 2024 рік - Главред) складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж цього року. У березні плануємо провести індексацію пенсій", - повідомив чиновник.

Окремо Шмигаль повідомив про те, що Кабмін збільшують розмір програми субсидій.

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"Наступного року виділяємо на це 50 млрд грн, що на 12 млрд грн більше, ніж цього року. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених сімей. Майже вдвічі збільшуємо витрати на соціальний захист осіб з інвалідністю", ‒ сказав Шмигаль.

Він зазначив, що вперше виділяється 1 млрд грн на розвиток соціальних послуг.

"Це вкладається в нашу реформу соціального переходу, коли держава формує здатність людей самим себе забезпечувати", - розповів Шмигаль.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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