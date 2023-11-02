Українці в масовому порядку через суд підвищують свої пенсії: що сталося

: Пенсіонери по всій Україні масово судяться з Пенсійним фондом. Наприклад, на Полтавщині військові пенсіонери вже подали 7 тисяч позовів.

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Військові пенсіонери подали вже понад 7 тисяч позовів до суду щодо збільшення розмірів пенсій, кажуть у ПФУ / Колаж фото УНІАН

Пенсіонери по всій Україні масово судяться з Пенсійним фондом щодо підвищення пенсій, повідомляє портал "Телеграф".

Наприклад, у Полтавській області військові пенсіонери вже подали 7 тисяч позовів. Чотири тисячі позовів вже розглянули, і суди прийняли рішення підвищити пенсії.

Як каже начальник Головного управління ПФУ в Полтавській області Володимир Тараторін, близько половини всіх звернень були подані військовими пенсіонерами, які через суд намагаються збільшити розміри своїх пенсій.

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"Вони і так отримують пенсії вдвічі більше середніх і масово судяться, щоб їх ще збільшити", – сказав чиновник.

За його словами, військові пенсіонери подали вже понад 7 тисяч позовів до суду щодо збільшення розмірів своїх пенсій. Близько 4 тисяч позовів вже розглянуті і судовими рішеннями передбачені збільшені пенсійні виплати. На це Головному управлінню ПФУ в Полтавській області додатково потрібно 1,766 млрд грн.

Як кажуть чиновники, на даний момент в Україні близько 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Їх середня пенсія становить 5,4 тисячі грн. Соціальна пенсія (її отримують ті, хто не має достатньо стажу) – 2,4 тисячі грн.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

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