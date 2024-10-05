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Ціни на продукти та товари в Україні стрімко летять вгору: НБУ розкрив причини

Руслана Заклінська
5 жовтня 2024, 22:05
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У вересні інфляція в країні зросла в річному обчисленні до 8%.
Ціни на продукти та товари в Україні стрімко летять вгору: НБУ розкрив причини
В Україні ровнули вгору ціни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні продовжують стрімко зростати ціни на продукти та інші товари, що призводить до прискорення споживчої інфляції. У серпні фактична споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, а у вересні вона сягнула вже 8%. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

За даними НБУ, зростання цін на продукти харчування викликали кілька факторів. По-перше, ціни на сирі продукти зросли через зменшення їхньої пропозиції внаслідок посухи. По-друге, ціни на оброблені продукти також піднялися через подорожчання сировини, енергоресурсів та збільшення витрат на заробітну плату.

У вересні інфляція ще більше прискорилася, досягнувши 8% у річному вимірі. Курс валют також вплинув на підвищення вартості непродовольчих товарів. Проте в Україні знижуються ціни на одяг та взуття, імовірно, через конкуренцію між імпортними та вітчизняними виробниками.

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Водночас зростання цін на пальне в серпні сповільнилося завдяки запасам та нижчим, ніж очікувалося, цінам на нафту. Щодо алкоголю, його вартість знижувалася повільно.

Дорожчання тютюнових виробів спвільнилося, але продовжує зростати через боротьбу з тіньовим ринком. Також прискорилося зростання цін на фармацевтичні товари, медичне обладнання та продукцію, що, ймовірно, пов’язано з курсом валют.

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Підвищення цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, у 2025 році ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% через перехід до визначення ставок акцизу в євро, що передбачає законопроєкт №12000 про Держбюджет України на 2025 рік. Акциз в євро почав діяти з 1 жовтня 2024 року.

Також в Україні ціни на яблука зросли на 23% порівняно з минулим тижнем через скорочення пропозиції осінніх сортів. Наразі українські садівники продають яблука за ціною від 15 до 22 грн за кілограм, що є найвищиою вартістю за останні сім років.

Як повідомляв Главред, ціни на м’ясо можуть дещо зрости найближчим часом через подорожчання зернових, що впливає на вартість кормів, зазначив економіст Олег Пендзин. Однак стрімке зростання цін стримується низькою купівельною спроможністю населення.

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