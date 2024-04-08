Як не залишитися без грошей: про що українці зобов'язані повідомляти до Пенсійного фонду

Українські пенсіонери ризикують втратити свою пенсію, якщо не будуть своєчасно повідомляти ПФУ про зміни, що стосуються документації та місця проживання.

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Як не залишитися без пенсії? / колаж: Главред, фото: УНІАН

В українських пенсіонерів є ризик втратити свою пенсію, якщо не будуть своєчасно повідомляти Пенсійний фонд України (ПФУ) про зміни, що стосуються документації та місця проживання особи. Про це повідомляє Головне управління відомства по Закарпатській області.

Основна причина - коректне ведення документації, адже відомості про адресу та працевлаштування пенсіонера мають важливе значення для призначення пенсійних виплат.

Щоб уникнути такої ситуації слід звернутися до найближчого відділення ПФУ у своєму місті або залишити заявку на сайті.

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Про що потрібно повідомити до Пенсійного?

Адресна інформація важлива, оскільки пенсійні документи мають зберігатися за фактичним місцем проживання пенсіонера, а інформація про трудову зайнятість впливає на розмір і регулярність виплат.

Тому пенсіонери зобов'язані протягом десяти діб повідомляти ПФУ про такі зміни:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорта в разі втрати старого;

зміну прізвища;

отримання нового ідентифікаційного номера;

зміну місця постійної реєстрації;

вихід на роботу або звільнення з роботи.

Це регулюється відповідними нормативно-правовими актами, зокрема, порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

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