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Як не залишитися без грошей: про що пенсіонери обов'язково мають повідомити ПФУ

Дмитро Відоменко
10 червня 2024, 09:49
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Пенсіонери ризикують втратити пенсію, якщо не будуть своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що стосуються документації та місця проживання.
Монети, старий2
Про що потрібно обов'язково повідомити до Пенсійного фонду / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Якщо українські пенсіонери не будуть у визначений законами термін повідомляти чиновникам Пенсійного фонду України (ПФУ) про зміни щодо документів і місця проживання, то вони можуть залишитися без виплат. Про це повідомляє Головне управління відомства в Закарпатській області.

Про що потрібно повідомляти до Пенсійного фонду?

Насамперед, кажуть чиновники, адресна інформація вкрай важлива - оскільки пенсійні документи мають зберігатися за фактичним місцем проживання пенсіонера, а інформація про його трудову зайнятість сильно впливає на розмір і регулярність виплат.

Саме тому пенсіонери зобов'язані протягом десяти діб повідомляти ПФУ про такі зміни:

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  • отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
  • отримання нового паспорта в разі втрати старого;
  • зміну прізвища;
  • отримання нового ідентифікаційного номера;
  • зміну місця постійної реєстрації;
  • вихід на роботу або звільнення з роботи.

Як кажуть у ПФУ, вищевказаний стан речей прямо регулюється відповідними нормативно-правовими актами - зокрема, порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Як повідомити до Пенсійного фонду про зміни

Повідомити про зміни можна як особисто, у найближчому відділенні ПФУ, так і в онлайн-режимі.

Для цього потрібно:

  • авторизуватися на сайті ПФУ
  • обрати розділ "Про пенсійне забезпечення";
  • сформувати заяву у вкладці "Внесення змін";
  • надіслати до ПФУ.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частина пенсійних виплат була припинена. Для того, щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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