Як долари в українців точно не візьмуть в обмінниках: ЗМІ дали відповідь

Якщо ж в обміннику (або в банку) відмовляються приймати гроші ‒ наприклад, є сумніви з приводу її справжності, то гроші можна відправити на експертизу.
В Україні працівники деяких пунктів обмінів валют відмовляються приймати у населення частину доларів. Про це повідомляє портал "Оглядач".
За даними журналістів, під особливо сильні підозри можуть підпасти купюри з крапками, плямами, потертостями, а також купюри, які були випущені в США до 1996 року.
Згідно з рекомендаціями Нацбанку, регулятора, пункти обміну валют мають право не приймати банкноти - якщо на них є відразу кілька пошкоджень, порвані купюри, або плями – навіть ті, які видно тільки після обробка на детекторі валют.
Якщо купюри справжні, то їх повернуть (або обміняють), а якщо гроші фальшиві, то банк повинен повідомити в поліцію ‒ для того, щоб швидше знайти фальшивомонетників.
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Нагадаємо, деякий час тому Олександр Паращій, який стоїть на чолі відділу аналітиків фінансової компанії Concorde Capital, зробив попередження для українців - мовляв, курс валют в Україні може дійти до позначки 40 грн за долар.
Потім глава відділу аналітики іншої компанії, Forex Club, Андрій Шевчишин стверджував - дуже різке підвищення Нацбанком України облікової ставки з показника в 10% до показника в 25% орієнтує клієнтів на те, що справжній курс національної валюти незабаром підскочить до 45 гривень за долар.
"Новий курс валюти буде намацуватися, можливо, в найближчі п'ять-шість місяців, це точно буде траєкторія зростання. Моя думка, що це буде ближче до $40 грн/$1", - підсумував експерт.
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