УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Як долари в українців точно не візьмуть в обмінниках: ЗМІ дали відповідь

13 червня 2022, 19:40

Якщо ж в обміннику (або в банку) відмовляються приймати гроші ‒ наприклад, є сумніви з приводу її справжності, то гроші можна відправити на експертизу.

Купюр
Як долари в українців точно не візьмуть в обмінниках : ЗМІ дали відповідь / УНІАН і ua.depositphotos.com

В Україні працівники деяких пунктів обмінів валют відмовляються приймати у населення частину доларів. Про це повідомляє портал "Оглядач".

За даними журналістів, під особливо сильні підозри можуть підпасти купюри з крапками, плямами, потертостями, а також купюри, які були випущені в США до 1996 року.

Згідно з рекомендаціями Нацбанку, регулятора, пункти обміну валют мають право не приймати банкноти - якщо на них є відразу кілька пошкоджень, порвані купюри, або плями – навіть ті, які видно тільки після обробка на детекторі валют.

Якщо купюри справжні, то їх повернуть (або обміняють), а якщо гроші фальшиві, то банк повинен повідомити в поліцію ‒ для того, щоб швидше знайти фальшивомонетників.

читайте такожДолар йде в "Круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тиждень

Нагадаємо, деякий час тому Олександр Паращій, який стоїть на чолі відділу аналітиків фінансової компанії Concorde Capital, зробив попередження для українців - мовляв, курс валют в Україні може дійти до позначки 40 грн за долар.

Потім глава відділу аналітики іншої компанії, Forex Club, Андрій Шевчишин стверджував - дуже різке підвищення Нацбанком України облікової ставки з показника в 10% до показника в 25% орієнтує клієнтів на те, що справжній курс національної валюти незабаром підскочить до 45 гривень за долар.

"Новий курс валюти буде намацуватися, можливо, в найближчі п'ять-шість місяців, це точно буде траєкторія зростання. Моя думка, що це буде ближче до $40 грн/$1", - підсумував експерт.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:03

Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на Донбасі і прагнуть взяти Сєвєродонецьк – Генштаб

19:40

Як долари в українців точно не візьмуть в обмінниках: ЗМІ дали відповідьВідео

19:30

"Всі мости зруйновані і люди виживають": ситуація в Сєвєродонецьку дуже важкаВідео

19:27

Грузія заслуговує статусу кандидата в ЄС більше, ніж Україна - прем'єр ГарібашвіліВідео

19:21

Тривожні сигнали для України: чому Київ незабаром почнуть вмовляти на компроміси з ПутінимПогляд

Реклама
19:11

Президент Франції Макрон 15 червня відвідає з візитом УкраїнуВідео

18:59

Яким чоловікам дозволять тимчасово залишати Україну при воєнному стані: відповідь МінцифриВідео

18:57

Воював проти сина і розстрілював будинки в Сєвєродонецьку: ЗСУ взяли в полон "міліціонера ДНР"Відео

18:55

Однією "Імператрицею" на два стільці: Ірина Аллегрова набивається в друзі Аллі Пугачовій

18:24

Депутати Маріуполя допомогли Росії знищувати основну інфраструктуру міста за 7 днів - мерВідео

18:17

Росії вже нічого запропонувати світу, крім урочистих похоронів ПутінаПогляд

18:16

Буде атмосферний фронт: Діденко розповіла, де українцям варто чекати дощів

18:05

Українці зможуть отримати паспорти за кордоном: у Кабміні розповіли деталі

17:59

Гороскоп для України: що принесе повний місяць у червні кожному знаку зодіакуВідео

17:51

Застосовують штурмову авіацію: у Сєвєродонецьку зараз точаться запеклі боїВідео

17:46

Україна отримує "зелене світло" щодо статусу країни-кандидата до ЄС але з умовами - журналістВідео

17:33

Грошова удача, переїзд за кордон або сімейне щастя: три знаки зодіаку чекає 8 років везіння

17:29

Євробачення 2023: організатори висунули умову Україні для проведення конкурсуВідео

17:27

Євген Кошовий розповів, про що листувався з Володимиром Зеленським вранці 24 лютого

16:50

Окупанти катували і жорстоко стратили: під Києвом знайшли поховання із закатованими українцямиВідео

Реклама
16:46

Якщо Росія зважиться напасти на Польщу, 40 мільйонів поляків візьмуться за зброю - МоравецькийВідео

16:43

Політичні туристи з Європи: навіщо в Україну їдуть Макрон, Шольц і ДрагіПогляд

16:36

У Білорусі почалась "інспекція" старого ракетного полку, де могла залишитися ядерна зброя - ЗМІВідео

16:33

Зірки "Кварталу 95" у Польщі фантастично потужно і красиво заспівали гімн УкраїниВідео

16:26

Що потрібно Україні для перемоги над Росією: у Зеленського назвали чіткі цифриВідео

16:19

ЗСУ відправляють в дурку слабкодухих окупантів з "ДНР": вони не витримують постійних обстрілівВідео

16:13

Прикмети на 14 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:12

День ангела в липні 2022 за церковним календарем: хто відзначає іменини

16:11

Ракетний удар по Прилуках: у чотирьох селах оголосили евакуацію

16:08

Жодних десятиліть бути не повинно: Україну треба прийняти до ЄС за декілька років – Єврокомісія

16:01

Виступали на дні Росії: автобус з артистами РФ потрапив у ДТП по дорозі з ХерсонаВідео

15:49

Німецькі БМП Marder вже відремонтували, вони готові до боюВідео

15:49

Прославляла російську армію і раділа окупації: на Чернігівщині спіймали колаборанткуВідео

15:42

Один був будівельником, другий - трактористом: у боях за Україну загинули два друга з ОдещиниВідео

15:38

Не поспішайте викидати унікальну квітку: дуже простий і корисний рецепт варення з пелюсток півонійВідео

15:29

Світ чекає нова ядерна гонка: ризик застосування зброї досяг піку з часів Холодної війни-SIPRIВідео

15:26

ЗСУ звільнили три населених пункти на Донбасі: лінія фронту посунулася на 15кмВідео

15:20

Пив брудну воду з болота: нацгвардієць з важкими пораненнями провів 2 дні на полі бою і дивом виживВідео

15:17

Путінський холуй Машков назвав "нелюдами" всіх, хто не підтримує напад на УкраїнуВідео

15:00

Грози, шквали і град: в Україні оголосили штормове попередження

Реклама
14:37

Росія завдала ракетних ударів по Прилуках: зафіксовано прильоти 3 ракет

14:36

Мер Святогірська Бандура зрадив Україну і отримав посаду як нагороду від терориста ПушилінаВідео

14:28

Свята в липні 2022 в Україні: як будемо відпочивати

14:18

Війна на виснаження: в чому загроза для України та можлива вигода для РосіїПогляд

14:12

Благодійний тур "Життя Переможе" продовжиться сьогодні, 13 червня, у Празі

14:10

Приїзд Шольца до Києва може не відбутися: у Німеччині не підтвердили його можливий візитВідео

14:04

У Донецьку обстріляли ринок, звуки "відльотів" чули в окупованій МакіївціВідео

13:51

Сестра Жанни Фріске, яка раніше повідомила про онкологію, показала крихітну дочку

13:34

Знищили штаб, склад боєприпасів і техніку: бійці ЗСУ потужно вдарили по окупантах на ХарківщиніВідео

13:33

"Зливав" рашистам дані про позиції ЗСУ: на Харківщині СБУ затримала агента ФСБВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти