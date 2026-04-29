Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 30 квітня

НБУ підвищив курс одразу трьох основних валют.

Курс валют на 30 квітня

На четвер, 30 квітня, Національний банк України після короткочасного зниження долар підвищив кур долара. Євро та злотий також зросли. Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс долара США знову пішов угору після короткочасного зниження. НБУ підвищив курс американської валюти на одну копійку - до 44,08 грн/дол.

Європейська валюта почала стрімко дорожчати. Офіційний курс євро на четвер встановлено на рівні 51,58 грн/євро, що означає послаблення гривні відносно європейської валюти на вісім копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Польська валюта не залишилася осторонь загального тренду. НБУ збільшив курс злотого на 30 квітня до 12,13 гривні, що майже на одну копійку більше за показник середи.

Як повідомляв Главред, напередодні Національний банк України знизив офіційний курс основних валют. Долар, євро та злотий подешевшали щодо гривні.

Також фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що наприкінці квітня гривня може дещо зміцнитися завдяки податковому періоду та позитивним очікуванням щодо зовнішнього фінансування. За прогнозом експерта, готівковий курс долара коливатиметься в межах 43,75-44,25 грн, а євро — 51,25-52 грн.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що в держбюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. На його думку, це може вказувати на ймовірну поступову девальвацію гривні протягом року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

