Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 29 квітня.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-vnezapno-obvalilis-posle-vzleta-novyy-kurs-valyut-na-29-aprelya-10760270.html Посилання скопійоване

Курс валют на 29 квітня

Ви дізнаєтесь:

Скільки коштуватиме долар 29 квітня

На скільки подешевшав курс євро

Яким буде курс злотого 29 квітня

На середу, 29 квітня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар почав падати, євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 29 квітня

На середу офіційний курс долара США дещо знизився після стрімкоро росту. НБУ послабив курс американської валюти на 1 копійку - до 44,07 гривні за долар.

відео дня

Курс євро на 29 квітня

Курс євро стрімко обвалився. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,49 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 27 копійок.

Курс злотого на 29 квітня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 29 квітня порівняно з 28 квітня на 7 копійок - до 12,12 гривні.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня гривня може дещо зміцнити свої позиції, але загальний девальваційний тренд зберігається. Про це заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що і офіційний, і безготівковий курс долара в найближчі два тижні залишаться на нинішніх показниках.

Крім цього, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що в держбюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. На його думку, це може свідчити про ймовірну поступову девальвацію гривні протягом року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред