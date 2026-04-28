Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Інна Ковенько
28 квітня 2026, 16:00
НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 29 квітня.
Курс валют на 29 квітня/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме долар 29 квітня
  • На скільки подешевшав курс євро
  • Яким буде курс злотого 29 квітня

На середу, 29 квітня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар почав падати, євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 29 квітня

На середу офіційний курс долара США дещо знизився після стрімкоро росту. НБУ послабив курс американської валюти на 1 копійку - до 44,07 гривні за долар.

відео дня

Курс євро на 29 квітня

Курс євро стрімко обвалився. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,49 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 27 копійок.

Курс злотого на 29 квітня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 29 квітня порівняно з 28 квітня на 7 копійок - до 12,12 гривні.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня гривня може дещо зміцнити свої позиції, але загальний девальваційний тренд зберігається. Про це заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що і офіційний, і безготівковий курс долара в найближчі два тижні залишаться на нинішніх показниках.

Крім цього, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що в держбюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. На його думку, це може свідчити про ймовірну поступову девальвацію гривні протягом року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

18:02Війна
Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

17:06Війна
Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

16:00Економіка
Популярне

Більше
Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдеться

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крок

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

Останні новини

18:21

Таргарієни роздали жару: вийшов епічний трейлер 3 сезону "Дому Дракона"

18:08

Дощі та заморозки: яка погода буде в Харкові найближчими днями

18:02

Спільне управління Запорізькою АЕС з росіянами - Зеленський зробив заяву

17:46

"Сумує за домом": Тодоренко затужила за Україною й наважилася на ризик

17:35

Лаванда пишно цвістиме роками: досвідчені садівники показали метод поливу 8:8:8

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
17:31

Смерть Роксолани була непростою: що насправді сталося з дружиною СулейманаВідео

17:16

Як видалити кам'яний наліт в унітазі за 30 секунд: найефективніший лайфхак

17:06

"Допоможуть" суперники: як "Шахтар" може вийти в Лігу чемпіонів без черги

17:06

Трамп розкрив королю Великобританії справжні цілі Путіна у війні - The Sun

16:58

На дні озера знайшли ідеально збережене місто: як воно виглядаєВідео

16:54

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці трьох дітей за 15 с

16:50

Сніг і заморозки накриють Рівненщину: синоптики попереджають про негоду

16:46

Кухонні ящики залишатимуться чистими місяцями: допоможе простий трюк з фольгою

16:41

Головний конкурент LELEKA вказав її місце на Євробаченні 2026: "Бажаю бути сильною"

16:39

Ціни на популярне м'ясо в Україні зросли: скільки обійдеться кілограм

16:19

Вдарять аномальний холод і грози: синоптики попередили про негоду на Черкащині

16:14

Уникають батька: доньки Кідман та Урбана різко відреагували на їхнє розлучення

16:12

На Житомирщині вдарять заморозки, однак синоптики попереджають про ще одну небезпеку

16:00

Долар та євро раптово обвалилися після злету: новий курс валют на 29 квітня

15:49

На Полтавщину повертається тепло: коли температура підвищиться

15:45

Такого не було 66 років: на Львівщину налетіла хвиля холоду з заморозками

15:14

Трьом знакам зодіаку уготовано потужне надходження грошей: кому пощастить

15:09

Китайський гороскоп на травень2026 року: Півням — витрати, Собакам — зустріч

15:00

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисоюВідео

14:54

Врятована собака зрозуміла, що у неї є дім: її реакція зворушила до слізВідео

14:41

Доросла дочка Метью Макконегі вразила своєю блискучою красою

14:40

Православний календар на травень 2026 року: коли Вознесіння та Трійця

14:37

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнуванняФото

14:30

Ворог просунувся одразу біля двох ключових міст: у DeepState розкрили деталі

14:26

На півночі України будують гігантську лінію оборони - чи є загроза наступу РФ

14:20

Бюджетна намазка на хліб з 5 інгредієнтів: рецепт за 10 хвилин

14:17

"Хто ти взагалі": блогерка поскаржилася на Славу Дьоміна

14:12

"У грубій формі про росіян": Марченко жорстко наїхала на Кондратюка

14:11

Путін кинув ціле місто: росіяни в паніці через ситуацію в Туапсе

14:03

Atlas Festival випустив вірусний ролик про збір 150% на "Дронопад"

14:00

Відбулися зйомки оновленого "Караоке на майдані": як співи об’єднали тисячі людей заради допомоги ветеранам

13:43

Чому 29 квітня не варто планувати далекі подорожі: яке церковне свято

13:32

Які продукти відчутно подешевшають вже у травні: експерт назвав перелік

13:21

Хлопець вирішив не спати 264 години: як це вплинуло на його організмВідео

13:21

Курс валют може різко змінитися - скільки коштуватиме долар і євро в травні

13:12

Олена Кравець показала своїх підрослих двійнят у вишиванках

13:11

"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

13:06

ВРУ підтримала продовження воєнного стану і мобілізації: названо терміни

13:03

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

12:05

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

11:57

Аж ніяк не "васильки": як правильно назвати ці сині польові квіти українською

11:50

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомоФото

11:39

Сонячні панелі, що підключаються до розетки, вже у продажу: що варто знати

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 29 квітня: Овну — план, Раку — друзі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти