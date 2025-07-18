Курс євро буде дивувати: банкір сказав, чи потрібно бігти в обмінники з 21 липня

Банкір розповів, як зміниться курс валют до 27 липня.

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Курс валют з 21 по 27 липня / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Яким буде курс валют наступного тижня

Чи виросте курс євро до 27 липня

Наступного тижня курс долара в Україні навряд чи перетне межу в 42 гривні. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, найімовірніше, долар торгуватиметься в межах 41,5-42,2 грн, а головний коридор вартості євро буде в межах 48,5-49,5 грн.

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"Курсові зміни будуть підпорядковані подіям за межами України. А це ситуація на Близькому Сході, напружені економічні відносини між країнами БРІКС і США, між ЄС і США. І не забуваймо, що "лімфою" курсоутворення в прямому сенсі може стати нафта, ціни на неї", - наголосив він.

Банкір додав, що наразі будь-які стрімкі зміни курсу євро майже виключені. При цьому йдеться не лише про зростання, а й про зниження курсу цієї валюти.

"Євро, як і долар мають свою "вагу" в світі, на них зорієнтована економіка провідних країн. Отже, немає підстав вважати, що котрась із них різко піде вгору чи обвалиться", - каже Лєсовий.

Він також порадив українцям не спішити скуповувати євро.

"Я б не радив скуповувати євро, тікаючи з гривні чи долара. Адже зараз можна сказати, що євро перебуває на своєму "піку", а подальше стрімке зростання цієї валюти відносно долара малоймовірне. Будь-які поспішні та емоційні рішення можуть негативно вплинути на рівень заощаджень громадян. Я маю переконання, що невдовзі різниця між курсами долара та євро зменшиться", - зауважив банкір.

Лєсовий також розповів, якими будуть курси долара та євро з 21 по 27 липня:

коридори валютних змін: 41,6-42 грн/дол. та 48,5-49,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42,2 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Наступного тижня курсові зміни можуть бути контроверсійними: долар залишатиметься на більш-менш стабільному рівні, а от курс євро продовжить "дивувати" та стане своєрідним "збудником" до нових сотень сенсаційних новин", - підсумував він.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, в інвесткомпанії ICU заявили, що НБУ навряд чи буде дозволяти гривні укріплюватися до рівнів відносно долара США, що спостерігалися протягом весни. Тому найближчим часом курс долара буде зберігатися на рівні близько 41,8 гривень.

Тарас Лєсовий говорив, що з 14 по 20 липня долар буде перебувати в очікуваних межах, тоді як європейська валюта може здивувати українців "новими курсовими рекордами".

Водночас, кандидат економічних наук Іван Ус заявив, що євро може подорожчати до 50 гривень, а українцям краще купувати як долари, так і європейську валюту.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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