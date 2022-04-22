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Експерт пояснив, скільки українцям доведеться платити за газ після війни

22 квітня 2022, 09:43

За словами експерта Данила Моніна, в українців просто-напросто не буде можливості оплачувати комунальні послуги навіть за нинішніми тарифами.

Лічильник, газ
Лічильник, газ / Колаж Фото УНІАН

В української влади є цілком чітке розуміння ‒ рішення не піднімати тарифи ЖКГ у період війни і навіть на весь наступний опалювальний сезон абсолютно очевидно. Про це заявив відомий економіст Данило Монін в коментарі порталу "Сьогодні".

"Просідання економіки буде по всіх регіонах, доходи населення знизяться. Тому потрібно розробити механізм компенсації різниці між тарифами для населення і вартістю газу, який буде у постачальників", – говорить Монін.

До того, в минулому році, у жителів України була домовленість з МВФ про проведення реформи в даній галузі. Фонд вимагав скасування держрегулювання тарифів для населення і переходу до ринкового ціноутворення.

Монін переконаний, що зараз від України ніхто нічого вимагати не буде і влада на це просто не піде.

"Думаю, "Нафтогаз" продаватиме бюджетним споживачам газ в середньому по 600 доларів за тисячу кубометрів. А для населення залишать вартість газу на рівні 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Виходячи з такої вартості газу, буде розраховуватися і вартість тепла", - говорить він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що тарифи на електроенергію, які планували збільшувати після завершення опалювального сезону-2022, не будуть коригуватися в найближчі шість місяців. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

До слова, нині діючі тарифи були введені з жовтня 2021 року. Наприклад, для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину, один кіловат коштує 1,44 грн. В Україні така кількість електроенергії споживає близько 80 відсотків домогосподарств. Для тих, хто споживає більше, тариф — 1,68 грн за кіловат.

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Автор: Єгор Бунін
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тарифи на газ ЖКГ-тарифи новини України
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