УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Зеленський розповів, чи підскочать в Україні тарифи на світло

16 квітня 2022, 09:52

Крім того, на нараді чиновники розповіли президенту про те, що чотири п'ятих всіх українських підприємств вже повернулися до роботи на безпечних територіях.

тарифи на электроэнергию_электроэнергия_свет_электричество_цены на свет_лампочка
Зеленський розповів, чи підскочать в Україні тарифи на світло / Wikipedia

Український президент Володимир Зеленський провів робочу зустріч з чиновниками з економічного і обговорював з ними чисто прагматичні питання, які виникли з моменту старту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

"Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведено успішно незважаючи ні на що. Попри всі "вангування", тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час", - зазначив він.

За словами Зеленського, щонайменше в найближчі пів року діятимуть нинішні тарифи на електроенергію — 1,44 грн за кіловат для домогосподарств, які споживають менш ніж 250 кіловат на місяць (зараз таких в Україні близько 80 відсотків).читайте такожЗеленський розповів, від чого залежить кінець війни Росії проти України

читайте такожЗеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму - WP

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один - прискорення миру.

Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.

"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова - російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки",– заявив Володимир Зеленський.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
Володимир Зеленський російське вторгнення тарифи на світло
Реклама
Популярне
Помста Путіна, або Як затримали МедведчукаПомста Путіна, або Як затримали Медведчука Кінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА ГриКінець епохи? У Костянтина Меладзе прокоментували розпад ВІА Гри Путін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниціПутін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниці Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустрічГороскоп на сьогодні, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч Гороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустрічГороскоп на сьогодні, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч
Підтримайте Главред

Последние новости

10:53

"Немає взагалі ніяких шансів не опинитися в Гаазі": терорист Гіркін пророкує незавидну долю Путіну

10:37

Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині: зруйновано птахофабрику

10:15

Дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробиці їхнього розставання: дівчина збирається до психіатра

10:09

Вже є три підвали, де катують українців: Арестович пояснив, чи загрожує Херсонщині доля БучіВидео

09:52

Зеленський розповів, чи підскочать в Україні тарифи на світло

Реклама
09:20

РФ знову вдарила ракетами по Україні - вибухи прогриміли в Києві, Олександрії, на Луганщині та під ПолтавоюВидео

09:17

Захоплення Маріуполя і друга атака на Київ: генерал СБУ назвав головне завдання Путіна до 9 травня

09:17

Росія, йдучи по стопах СРСР, зробить все для свого програшумнение

08:45

9-річна українка продає свої іграшки, щоб купити тепловізор для ЗСУ

08:33

Російським військовим довелося звертатися до психіатрів після війни в Україні - журналіст

07:53

Яким містам до кінця квітня загрожують ракетні та авіаційні удари - гороскоп війни в УкраїніВидео

07:43

Лукашенко, Путін і Соловйов розсмішили Ектора Хіменеса-Браво: "ця відмазка не пройде"Видео

07:20

"Росія може залишитися без армії": Жданов назвав єдиний спосіб зупинити ПутінаВидео

07:14

Принцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - Bild

06:37

На 51-у добу Росія програла війну, питання - в оформленні поразки, - АрестовичВидео

06:28

Чому Росії соромно зізнатися, що її "Москву" спалили "Нептуном"мнение

06:27

Знищення крейсера Москва зламало головну печатку путінського режиму - АрестовичВидео

05:40

День перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в УкраїніВидео

05:33

Втрати України у війні з Росією: Зеленський назвав приблизні цифри

05:30

Провал планів Росії і новий удар ЗСУ: генерал розкрив тактику Путіна щодо УкраїниВидео

Реклама
04:55

Чим замінити миючий засіб в домашніх умовах: поради експертів

04:10

Погода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде сніг

03:07

Ласточкін висміяв Сабурова: "Звичайне казахське бидло в костюмі, який ніяк не приховує убогість"

02:35

"Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії

02:03

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: Тільцям - витрати, Скорпіонам - втілення мрії, Рибам - вороги

01:30

Путін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для УкраїниВидео

00:51

Прикмети на 16 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВидео

00:37

"Рятуйте свої душі": Філіпа Кіркорова "розтерзали" в мережі, за те що "вписався" за МедведчукаВидео

00:29

Арестович назвав нову головну мету Росії у війні з УкраїноюВидео

00:27

"Не ігноруємо тривоги": у Полтаві чути потужні вибухи

00:09

ЗСУ вже закошмарили російську авіацію - ЗеленськийВидео

00:05

В Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна Україні для перемогиВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленський розповів, від чого залежить кінець війни Росії проти УкраїниВидео

23:49

"Вистрілили в потилицю і викинули в могилу": окупанти по-звірячому зґвалтували дівчину в БучіВидео

23:20

Єрмак розповів про терміни економічного розтрощення РосіїВидео

23:13

Україна запросила у США протикорабельні ракети - NYT

23:05

У відповідь за крейсер "Москва": окупанти вдарили по ракетному заводу під КиєвомВидео

22:29

Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму - WP

22:29

Українцям дозволили продавати валюту: який курс долараВидео

22:20

"Це варварство. Це просто жахливо": П'єр Рішар у зверненні до Путіна засудив війну в УкраїніВидео

Реклама
22:01

ЗСУ на Сході знищили величезну колону окупантів: армія Путіна несе втратиВидео

21:53

Путіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в УкраїніВидео

21:25

На окупованих територіях ворог імітує вибори та призначає "місцеву владу"

21:17

У США різко відповіли Росії на погрози через постачання зброї в УкраїнуВидео

21:00

У Генштабі розповіли, як 80 бійців стримали багатотисячне угруповання окупантів під КиєвомВидео

20:56

У Міноборони розповіли, чи є ознаки готовності РФ зкинути ядерні бомби на УкраїнуВидео

20:48

Екіпаж затонулого крейсера "Москва" евакуювати не вдалось - прикордонники

20:42

Melovin розповів, як лицемірка Марченко знущалася над ним на зйомках Х-фактораВидео

20:29

Черга довша, ніж за iPhone: українці валом повалили за маркою з російським військовим кораблем

20:07

В Україну йде сильне похолодання і вдарять заморозки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти