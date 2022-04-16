Зеленський розповів, чи підскочать в Україні тарифи на світло / Wikipedia

Український президент Володимир Зеленський провів робочу зустріч з чиновниками з економічного і обговорював з ними чисто прагматичні питання, які виникли з моменту старту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

"Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведено успішно незважаючи ні на що. Попри всі "вангування", тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час", - зазначив він.

За словами Зеленського, щонайменше в найближчі пів року діятимуть нинішні тарифи на електроенергію — 1,44 грн за кіловат для домогосподарств, які споживають менш ніж 250 кіловат на місяць (зараз таких в Україні близько 80 відсотків).читайте такожЗеленський розповів, від чого залежить кінець війни Росії проти України

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ блискуче виконують завдання номер один - прискорення миру.

Як сказав глава держави у відеозверненні, наші бійці майстерно зупиняють атаки окупантів і реалізують контрнаступи.

"Вони вже так закошмарили - в правильному сенсі цього слова - російську звичайну авіацію, що та змушена застосовувати стратегічні далекобійні літаки",– заявив Володимир Зеленський.

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