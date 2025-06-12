Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 грн: НБУ оголосив новий курс валют

Долар подешевшав, а курс євро навпаки суттєво зріс.

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Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 грн/ колаж: Главред, фото: freepik.com

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Який буде курс валют 13 червня

Наскільки подешевшав долар і наскільки зріс курс євро

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн). Про це повідомляється на сайті НБУ.

А курс євро при цьому зріс на понад 60 копійок й оновив свій історичний максимум.

відео дня

Так, офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн).

Попередній максимум був зафіксований 22 квітня. Тоді він становив 47,7653 гривень за 1 євро.

Курс на міжбанку сьогодні впав на 12 копійок і зараз становить 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара піднявся на 5 копійок до 41,75 гривень, а курс євро перевищив позначку у 48 гривень.

Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко впала купівля готівкових доларів і євро – стало відомо, що тепер скуповують українці. Чистий попит на безготівкову валюту серед українців знизився до мінімального за 6 тижнів рівня.

Також раніше економіст спрогнозував курс гривні до кінця 2025 року. Ситуація буде залежати від декількох важливих факторів.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, як не "прогоріти" на валютних курсах, коли ви купуєте долари чи євро. Для отримання прибутку від обміну валют необхідно уважно аналізувати ринок та вчасно приймати рішення.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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