Долар пробиває стелю: експерт пояснив, коли 45 грн/$ буде не межа

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Ближчим часом курс долара буде перебувати в рамках 35-36 грн, однак після повернення до плаваючого курсу може статися різка девальвація, заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як підкреслив він у коментарі UBR, послаблення валютного регулювання може відбутися після надходження міжнародної допомоги.

Експерт не виключив, що надходження нової фінансової допомоги може підштовхнути НБУ підняти фіксований курс, що спровокує зростання курсу в обмінниках.

Він також упевнений в тому, що до курсу вище 35 грн/$, який закладають імпортери, буде прагнути ринок після скасування обмежень.

Шевчишин не виключив, що потенціал зростання долара зберігається аж до позначки в 45 гривень, але чи дійде він до таких показників залежить швидкості надходження та обсягів фінансової допомоги.

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