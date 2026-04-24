Долар та євро невпинно дорожчають: свіжий курс валют на 27 квітня

Марія Николишин
24 квітня 2026, 17:06
Найбільше в Україні підскочив курс євро, який зріс на 17 копійок.
Долар та євро невпинно дорожчають: свіжий курс валют на 27 квітня
Курс долара та євро на 27 квітня / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

На понеділок, 27 квітня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, українська національна валюта трохи послабила свої позиції. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Так, офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,00 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 6 копійок.

Курс євро

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, Українська валюта втратила 17 копійок.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,02/44,05 грн/дол., а до євро - 51,58/51,60 грн/євро.

Курс злотого

Крім того, курс польського злотого також підвищився. 27 квітня ця валюта коштуватиме 12,15 грн/злотий, що на 5 копійок більше, ніж 24 квітня (12,10 грн/злотий).

Курс долара
Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий раніше заявляв, що курс долара в Україні до 26 квітня залишатиметься в межах прогнозованої динаміки. Натомість євро буде більш чутливим до ситуації на світових ринках.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що ситуація на валютному ринку у квітні буде залежати від багатьох факторів, непідвласних Національному банку.

Водночас незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозував, що у квітні на міжбанківському ринку долар рухатиметься в межах 43,6–45 грн, тобто зберігатиме помірну волатильність.

Читайте також:

Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Польщі заговорили про наступника Путіна і сказали, хто усуне диктатора

В Польщі заговорили про наступника Путіна і сказали, хто усуне диктатора

18:10Світ
"Буде 3 роки": звільнений з полону військовий вперше побачить дитину

"Буде 3 роки": звільнений з полону військовий вперше побачить дитину

17:54Україна
Долар та євро невпинно дорожчають: свіжий курс валют на 27 квітня

Долар та євро невпинно дорожчають: свіжий курс валют на 27 квітня

17:06Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Гороскоп Таро на травень 2026: Козерогам — зміни, Водоліям — свобода, Рибам — гроші

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Три знаки зодіаку розбагатіють наприкінці місяця - хто серед щасливчиків

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Київ та область охопить різке похолодання: синоптики попередили про заморозки

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку саду

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку саду

Останні новини

18:40

"Я намагалася піти": Злата Огнєвіч зізналася, що хотіла накласти на себе руки

18:10

В Польщі заговорили про наступника Путіна і сказали, хто усуне диктатора

18:05

Чому не можна бити тату з ім’ям дитини: приховані загрози та поради для батьків

18:04

Дата народження розкриває "урок душі": до чого люди прагнуть у житті

17:56

Від +20° до мокрого снігу: погода у Львівській області різко зіпсується

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
17:54

"Буде 3 роки": звільнений з полону військовий вперше побачить дитинуФотоВідео

17:34

Про таємницю в авто знають лише одиниці: одна прихована деталь змінює всеВідео

17:28

Спортсмен, бізнесмен і батько: хто став новим героєм шоу "Холостяк"Відео

17:23

Мама розплакалася після несподіваної стрижки: донька знайшла тримерВідео

Реклама
17:15

Для трьох знаків зодіаку наступний тиждень стане найвдалішим у році — хто вони

17:06

Долар та євро невпинно дорожчають: свіжий курс валют на 27 квітня

16:58

Що дивиться Катерина Кузнецова: 4 артхаусні фільми, які не залишать байдужимВідео

16:47

Чи потрібно садити огірки на Юрія для хорошого врожаю - священники дали відповідьВідео

16:33

Туристка назвала найдешевшу країну, але місцеві жителі думають інакшеВідео

16:27

Пил зникне на тижні: один простий трюк — і прибирання більше не потрібнеВідео

16:20

Дощі та мокрий сніг: яка погода буде в Харкові на вихідних

16:18

Землю накриє нова потужна магнітна буря: коли чекати на геомагнітний шторм

16:12

"Плюнули в обличчя": священник звинуватив відомого співака у богохульствіВідео

15:56

Новий обмін полоненими: додому повернулися майже 200 захисниківФото

15:21

ЗСУ атакували важливий завод РФ з виробництва дронів: що вдалося знищити

Реклама
15:18

Битва за контроль над "СКАЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ": Мін’юст розгляне скаргу на можливе рейдерське втручання

15:18

Неприємний запах зникне за ніч - що потрібно покласти в холодильникВідео

15:15

"Найгірший фільм усіх часів": Аль Пачіно вважав "Хрещеного батька" провалом

15:10

Бічні кнопки смартфона мають приховані функції: чим вони корисні

14:57

Відчутне потепління завітає на Житомирщину, але радіти рано: чим засмутить погода

14:47

Трамп накинувся на принца Гаррі через візит до Києва: що він сказав

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 25 квітня: Тельцям — насолоджуватися, Близнюкам — вибір

14:10

"10 із 30 проєктів готові": Федоров розповів про підготовку реформи мобілізації

14:07

"Боженька мене вивіз": Повалій видала маячню про втечу з УкраїниВідео

14:06

Подружжя купило будинок наосліп і переїхало з міста до села: результат здивувавВідео

14:02

Розсада помідорів побіліла після пересадки у ґрунт: як врятувати майбутній урожай

13:53

В Україні впадуть ціни на пальне: мережам АЗС дали 10 дні

13:47

Гороскоп на завтра, 25 квітня: Скорпіонам - суперечки, Рибам - подарунок

13:16

Актор стрічки "Ти - космос" Володимир Кравчук стане учасником нового випуску шоу "Я люблю Україну"

13:15

"Ти мені винна": Ані Лорак публічно поскаржилася на зухвалу доньку

13:09

Сніг, морози та вітер: синоптик попередила про зміни погоди на вихідних

13:05

Борщ і форшмак: чим Ярославський пригостив принца Гаррі в Києві

12:45

Новий сезон "Говорить вся країна Online": детектор брехні та резонансні історії

12:35

Голуби зникнуть з балкона назавжди: один простий спосіб, який реально працює

12:17

Господиня ділилася молоком з кошеням: воно виросло і не дає їй поїстиВідео

Реклама
12:04

Китайський гороскоп на завтра, 25 квітня: Зміям — гнучкість, Щурам — сюрпризи

12:02

Буданов назвав єдність ключем до перемоги

12:00

Вбивства та інсульт: хто з учасників "Майстер Шеф" помер

11:53

Дерево сили за датою народження: як його визначити і чи можна виростити вдома

11:52

Росія може напасти на НАТО за кілька місяців - прем'єр Польщі

11:34

Аж ніяк не "колокольчики": як правильно назвати ці ніжні сині квіти українською

11:26

Хлопчик під час прогулянки знайшов старовинну монету: її цінність вражає

11:20

РФ стягує піхоту і готується до наступу на гарячому напрямку - полковник

11:05

Боржемська засвітила обручку на підмізинному пальці: "Наміри щодо мене"

11:00

Як захистити собаку та кота від кліщів навесні: методи профілактики та зміцнення імунітету новини компанії

