Долар та євро невпинно дорожчають: свіжий курс валют на 27 квітня

Найбільше в Україні підскочив курс євро, який зріс на 17 копійок.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-neuklonno-dorozhayut-svezhiy-kurs-valyut-na-27-aprelya-10759304.html Посилання скопійоване

Курс долара та євро на 27 квітня

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс валют з понеділка

На скільки послабилася гривня

На понеділок, 27 квітня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, українська національна валюта трохи послабила свої позиції. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

Так, офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,00 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 6 копійок.

відео дня

Курс євро

Щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,55 гривні за один євро, Українська валюта втратила 17 копійок.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,02/44,05 грн/дол., а до євро - 51,58/51,60 грн/євро.

Курс злотого

Крім того, курс польського злотого також підвищився. 27 квітня ця валюта коштуватиме 12,15 грн/злотий, що на 5 копійок більше, ніж 24 квітня (12,10 грн/злотий).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, банкір Тарас Лєсовий раніше заявляв, що курс долара в Україні до 26 квітня залишатиметься в межах прогнозованої динаміки. Натомість євро буде більш чутливим до ситуації на світових ринках.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що ситуація на валютному ринку у квітні буде залежати від багатьох факторів, непідвласних Національному банку.

Водночас незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський прогнозував, що у квітні на міжбанківському ринку долар рухатиметься в межах 43,6–45 грн, тобто зберігатиме помірну волатильність.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред